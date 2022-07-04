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    Події в Україні

    Стало відомо, коли Литва передасть Україні «народний» «Байрактар»

    Литовці за 3,5 дні&nbsp;зібрали 5 млн євро&nbsp;на придбання безпілотника для ЗСУ - Стало відомо, коли Литва передасть Україні «народний» «Байрактар»
    Литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотника для ЗСУ
    фото ілюстративне

    Безпілотник прибуде в Україну найближчими днями

    Бойовий безпілотний «Байрактар», на який литовці всією країною зібрали понад 5 млн євро, вже у Литві і буде переданий в Україну найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у Twitter.

    «Bayraktar «Vanagas» (литовською – «Яструб», – ред.) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну», – написав Анушаускас у своєму Twitter.

    Раніше повідомлялося, що Туреччина безкоштовно передасть безпілотник «Байрактар», на який Литва збирала кошти для України.

    Нагадаємо, що литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників «Байрактар» для українських воїнів.

    Додамо, що турецькі безпілотники стали одними з найефективніших в арсеналі ЗСУ. «Байрактар» часто хвалять українські офіційні особи та військові експерти.

    Теги: росія окупанти війна Литва Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    Стало відомо, коли Литва передасть Україні «народний» «Байрактар»