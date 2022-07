Стало відомо, коли Литва передасть Україні «народний» «Байрактар»

Бойовий безпілотний «Байрактар», на який литовці всією країною зібрали понад 5 млн євро, вже у Литві і буде переданий в Україну найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвидас Анушаускас у Twitter.

«Bayraktar «Vanagas» (литовською – «Яструб», – ред.) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві! 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, і після цього він вирушить в Україну», – написав Анушаускас у своєму Twitter.

The Bayraktar "Vanagas" with all the bought ammunition is already in Lithuania! On 6th of July we will have a quick presentation of it in the Šiauliai Air Base and after that it’s further path is to Ukraine!