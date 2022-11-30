Литва виділила €13 млн для України: на що їх спрямують

€4 млн скерують на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд Литви виділив ще €13 млн для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні уряд Литви затвердив €13 млн підтримки для України», – йдеться у повідомленні.

Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші:

€5 млн до фонду Світового банку для України;

€4 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України;

€2 млн для українських біженців у Молдові;

€2 млн ініціативі «Зерна з України».

Нагадаємо, що Литва надає Україні ще €2 млн для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Раніше стало відомо, що Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми. Як повідомлялося, Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

Крім того, як стало відомо, Литва передасть Україні боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії та зимову форму для ЗСУ.