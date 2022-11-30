Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Литва виділила €13 млн для України: на що їх спрямують

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Литва виділила €13 млн для України: на що їх спрямують
Литва системно підтримує Україну
фото з відкритих джерел

€4 млн скерують на відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд Литви виділив ще €13 млн для України. Гроші витратять на переселенців та відновлення енергетики. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Сьогодні уряд Литви затвердив €13 млн підтримки для України», – йдеться у повідомленні.

Міністр детально пояснив, на що саме будуть витрачені гроші:

  • €5 млн до фонду Світового банку для України;
  • €4 млн на відновлення енергетичної інфраструктури України;
  • €2 млн для українських біженців у Молдові;
  • €2 млн ініціативі «Зерна з України».

Нагадаємо, що Литва надає Україні ще €2 млн для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів. 

Раніше стало відомо, що Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми. Як повідомлялося, Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України.

Крім того,  як стало відомо, Литва передасть Україні боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії та зимову форму для ЗСУ.

Теги: гроші Литва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням
Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми
27 листопада, 00:33
Шимоніте нагадала, що уряд Литви розпочав військову та гуманітарну підтримку українського народу ще до 24 лютого
Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України
26 листопада, 15:19
Литва надасть Україні артилерійські снаряди та зимову форму
Литва надасть Україні нову військову допомогу: що отримаємо
21 листопада, 23:47

Події в Україні

Литва виділила €13 млн для України: на що їх спрямують
Литва виділила €13 млн для України: на що їх спрямують
Чому Росія призупинила масові ракетні удари по Україні: пояснення розвідки
Чому Росія призупинила масові ракетні удари по Україні: пояснення розвідки
РФ готується до нової хвилі мобілізації: Генштаб повідомив деталі
РФ готується до нової хвилі мобілізації: Генштаб повідомив деталі
Генштаб повідомив, чи є ознаки наступу з Білорусі
Генштаб повідомив, чи є ознаки наступу з Білорусі
Заступник голови Держдуми Росії, який контролює групу VS Energy, отримав підозру від ДБР
Заступник голови Держдуми Росії, який контролює групу VS Energy, отримав підозру від ДБР
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви
Розвідка повідомила, яка доля чекає на затриманих священників Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Чому у вівторок не відбувся масовий ракетний удар по Україні – пояснення Арестовича
25K
Глава «Укренерго» дав поради українцям, як підготуватися до зими
22K
Банкова іронічно прокоментувала пропозиції Кремля про переговори
16K
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
8604
На трасі Київ-Чоп масштабна ДТП: рух перекрито
8391
30 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Оприлюднені імена російських пілотів, які випускають ракети по українській енергетиці
Сьогодні, 19:13
«Війна крізь об’єктив». Журналісти відкриють фотовиставку в столичному метро
Сьогодні, 10:56
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
Сьогодні, 06:49
ЗСУ ліквідували підрозділ окупантів у Сватовому – Генштаб
Вчора, 07:10
Українські воїни ударили по об’єкту окупантів в Енергодарі – Генштаб
28 листопада, 07:09
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
26 листопада, 07:03

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту