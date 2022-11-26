Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України

glavcom.ua
Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України
Шимоніте нагадала, що уряд Литви розпочав військову та гуманітарну підтримку українського народу ще до 24 лютого
Інгріда Шимоніте / Twitter

Прем’єрка Литви: «Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, і тому вона захищає всю Європу»

 

Новий пакет допомоги литовського уряду складає понад 2 млн євро – це дрони, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори й інші необхідні речі, заявила на брифінгу у Києві прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте.

«Литва вже підготувала новий пакет допомоги для України в енергетичному секторі на понад 2 млн євро. Ми будемо продовжувати надавати додаткову гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні пережити зиму», – сказала литовський прем’єр.

Шимоніте нагадала, що уряд Литви розпочав військову та гуманітарну підтримку українського народу та бізнесових кіл ще до 24 лютого.

«Конвої вантажівок будуть продовжувати привозити в Україну БПЛА, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори та інші необхідні речі для того, щоб допомогти українському народу пережити дуже важку зиму та наблизити спільну перемогу», – зазначила Шимоніте.

Прем’єр-міністр Литовської Республіки наголосила, що Україна сьогодні захищає всю Європу.

«Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу, і тому вона захищає всю Європу і світовий порядок, який заснований на правилах. Тому наша підтримка України мусить й буде продовжуватися до поки не буде вашої перемоги й відповідно нашої», – сказала Шимоніте.

Нагадаємо, прем'єр-міністри України, Литви та Польщі 26 листопада провели у Києві зустріч у форматі Люблінського трикутника

Теги: гуманітарна допомога Литва енергетика

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лобода дає благодійні концерти в підтримку Україні
Литва внесе співачку Світлану Лободу до списку небажаних осіб
Вчора, 00:48
Литва надасть Україні артилерійські снаряди та зимову форму
Литва надасть Україні нову військову допомогу: що отримаємо
21 листопада, 23:47
Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
Литва зібрала гроші вже на другий морський дрон для України
19 листопада, 12:25

Події в Україні

У кількох областях оголошена повітряна тривога (карта)
У кількох областях оголошена повітряна тривога (карта)
Обстріл житлових будинків у Дніпрі: що відомо на цей час (фото)
Обстріл житлових будинків у Дніпрі: що відомо на цей час (фото)
Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України
Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України
Відбувся черговий обмін полоненими: перші подробиці (фото, відео)
Відбувся черговий обмін полоненими: перші подробиці (фото, відео)
На звільнену Херсонщину повертається цивілізація: деталі
На звільнену Херсонщину повертається цивілізація: деталі
Білорусь влаштувала провокацію на кордоні з Україною (фото, відео)
Білорусь влаштувала провокацію на кордоні з Україною (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
292K
Наступ із Білорусі буде? Розвідка звернулася до українців
115K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
88K
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
84K
Данілов розповів, як тепер треба називати російських окупантів
57K
Зеленський назвав області, у яких найгірша ситуація з електрикою – звернення
46K
Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Сьогодні, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Сьогодні, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Вчора, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту