Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України

Шимоніте нагадала, що уряд Литви розпочав військову та гуманітарну підтримку українського народу ще до 24 лютого

Прем’єрка Литви: «Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, і тому вона захищає всю Європу»

Новий пакет допомоги литовського уряду складає понад 2 млн євро – це дрони, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори й інші необхідні речі, заявила на брифінгу у Києві прем’єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте.

«Литва вже підготувала новий пакет допомоги для України в енергетичному секторі на понад 2 млн євро. Ми будемо продовжувати надавати додаткову гуманітарну допомогу, фінансову допомогу, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні пережити зиму», – сказала литовський прем’єр.

Шимоніте нагадала, що уряд Литви розпочав військову та гуманітарну підтримку українського народу та бізнесових кіл ще до 24 лютого.

«Конвої вантажівок будуть продовжувати привозити в Україну БПЛА, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори та інші необхідні речі для того, щоб допомогти українському народу пережити дуже важку зиму та наблизити спільну перемогу», – зазначила Шимоніте.

Прем’єр-міністр Литовської Республіки наголосила, що Україна сьогодні захищає всю Європу.

«Україна сьогодні бореться не тільки за свою свободу, але й за нашу, і тому вона захищає всю Європу і світовий порядок, який заснований на правилах. Тому наша підтримка України мусить й буде продовжуватися до поки не буде вашої перемоги й відповідно нашої», – сказала Шимоніте.

Нагадаємо, прем'єр-міністри України, Литви та Польщі 26 листопада провели у Києві зустріч у форматі Люблінського трикутника.