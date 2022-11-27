Литва відправила Україні енергетичне обладнання для відновлення енергосистеми

Литва відправила в Україну шість вантажівок з енергетичним обладнанням

З Литви в Україну відправлено шість вантажівок з трансформаторами різної потужності

Для відновлення енергосистеми України Литва відправила 114 трансформаторів різної потужності. Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.



Під час зустрічі міністрів енергетики Германа Галущенка і Дайнюса Крейвіса литовський чиновник висловив всебічну підтримку українському народу і наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі.

Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку Росії. Водночас він наголосив, що українські енергетики працюють цілодобово для відновлення енергопостачання. Так, неймовірними зусиллями ремонтних бригад з усієї України сьогодні вдалося повернути електропостачання Херсона.

«Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, енергетики мають критичну потребу у обладнанні та матеріалах», – наголосив очільник Міненерго.

Крейвіс своєю чергою висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Так, цими днями з Литви в Україну відправлено шість вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатори.

Зазначається, що з початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.

Нагадаємо, Литва підготувала новий пакет допомоги для енергосектору України. Новий пакет допомоги литовського уряду складає понад 2 млн євро – це дрони, теплий одяг для українських військових, опалювальні станції та генератори й інші необхідні речі.