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Литва надасть Україні нову військову допомогу: що отримаємо

Альона Боженко
glavcom.ua
Литва надасть Україні нову військову допомогу: що отримаємо
Литва надасть Україні артилерійські снаряди та зимову форму
фото ілюстративне

Литва розширить курси військової підготовки для українців до 1500 солдатів

Литва передасть Україні боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії та зимову форму для ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Щодо найближчої військової підтримки вже вирішено – буде передано боєприпаси для вкрай необхідної на фронті 155-мм артилерії. Агентство оборонних ресурсів Міноборони уклало контракти з виробниками на відновлення цих запасів. Буде більше підтримки, але ми не можемо оголосити про все», – заявив міністр.

Протягом місяця буде виконано контракт із виробниками зимового одягу для ЗСУ. Міністр оборони Литви анонсував підписання контрактів на 2023 рік із литовським бізнесом, який виробляє необхідну Україні військову техніку. За його словами, якщо виробники будуть готові та зможуть збільшити свій виробничий потенціал.

«Литва також зробить свій внесок у міжнародний фонд фінансування важкої бронетехніки, її виробництва або модернізації та придбання. Тож, якщо що, будуть танки, здані українцям за наш рахунок», – додав Анушаускас.

Також міністр розповів, що Литва розширить курси військової підготовки для українців до 1500 солдатів. Це не враховуватиме поточних військових, які проходять навчання.

Нагадаємо, 14 листопада Литва передала Україні нову партію американських гусеничних бронетранспортерів М113, більшість з яких з мінометами. 

Раніше повідомлялося, що жителі Литви зібрали $250 тис. у межах оголошеної президентом Володимиром Зеленським ініціативи зі створення флоту морських безпілотників.

Теги: міністр Міноборони Литва фінансування навчання боєприпаси танки

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