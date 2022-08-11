Майже по всій Україні – повітряна тривога

Тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму і Херсонщини

Майже по всій Україні станом на 21:15 оголосили про повітряну тривогу. Це – вже вдруге за вечір.

Істнує загроза ракетного удару.

Тривогу було оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму і Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

Станом на 21:44 про загрозу сповіщають жителів:

Волинської області;

Львівської області;

Житомирської області;

Тернопільської області;

Закарпатської області;

Івано-Франківської області;

Буковини;

Хмельницької області;

Вінницької області;

Черкаської області;

Одеської області;

Миколаївської області;

Запорізької області;

Донецької області;

Луганської області;

Харківської області;

Сумської області;

Полтавської області;

Чернігівської області;

Київської області;

Дніпропетровської області.

Загалом упродовж дня це вже третя масштабна повітряна тривога. Про першу сповістили ще о 13:19.

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.