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ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Українські воїни дають відсіч ворогу
фото: Генштаб ЗСУ

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах на всій території України

Триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 серпня.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське і Славгород Сумської області.

Слобожанський напрямок

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших.

Донецький напрямок

На Краматорському напрямку ворог задіяв для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки. Вів наступальні поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого.

Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад.

Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір’я, Бурлацьке та Кушугум. Окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Пречистівки і Золотої Ниви. Намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА.

Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове та Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового.

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. ЗСУ закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі 11 серпня у Дніпрі та Харкові пролунали вибухи.

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Теги: Донеччина Генштаб ЗСУ окупанти Україна росія війна

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