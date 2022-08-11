Обов’язкова евакуація: Верещук зробила тривожний прогноз

Наразі обов’язкова евакуація проводиться тільки у Донецькій області

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прогнозує поширення обов'язкової евакуації на низку областей, що постраждали від бойових дій. Про це вона сказала сьогодні під час брифінгу.

«Обов'язкова евакуація з Донецької області здійснюється вперше, і вона поки що єдина. Але наші прогнози і наш аналіз вказує на те, що вона триватиме і в інших регіонах. Ми бачимо зараз погіршення ситуації. А з надходженням осінньо-зимового опалювального періоду точно погіршиться, а надання тепла через тепломережі буде значно ускладнене», – сказала Верещук.

Віцепрем'єрка зазначила, що об'єкти теплопостачання та енергії, ймовірно, будуть цілями ворожих атак.

«Ми розуміємо, що не всі з них вдасться відремонтувати. І розуміємо, що частина міст і сіл, наприклад, Запорізької, Херсонської, Харківської областей може залишитись без засобів для існування, тепла, що найголовніше, і без світла, що також важливо», – наголосила чиновниця.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно.

2 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов'язкову евакуацію населення з Донецької області.

Раніше секретар міської ради Запоріжжя Анатолій Куртєв спростував чутки про підготовку до масової евакуації жителів міста. За його словами, днями розпочалась інформаційна кампанія з роз’яснення правил поведінки населення у разі виникнення надзвичайної ситуації, у тому числі й при евакуації. Куртєв зазначив, що в умовах повномасштабної агресії Росії проти України такими знаннями має володіти кожен мешканець країни. Однак, він наголосив, що про евакуацію Запоріжжя поки не йдеться.

Також очільник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім заявив, що наразі немає потреби в евакуації населення регіону. За словами чиновника, необхідність вивезення цивільних з Миколаївщини зараз просуває Росія, аби посіяти паніку у регіоні.