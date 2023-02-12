Майже в усіх областях України – відбій повітряної тривоги

Наразі небезпека ворожих ударів залишається в Луганській області, на Нікопольщині та в Криму

У більшості областей України, де було оголошено повітряну тривогу, наразі немає загрози ворожих ударів. Небезпека спостерігалася в шести областях та Криму.

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Станом на цю хвилину відбій тривоги оголошено у п'яти областях – Сумській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській.

Небезпека лишається на території Луганської області та Криму. На Нікопольщині триває загроза артилерійського обстрілу.

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Мапа тривог станом на зараз вигладає так:

Нагадаємо, добігла кінця 353-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави та завдає ударів по цивільних об’єктах і помешканнях мирного населення.

Загроза завдання ударів Російською Федерацією залишається високою на всій території України.