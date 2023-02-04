Леся Українка – іноагент

Росія рухається лише в напрямку свого власного уярмлення

Депутат Держдуми Андрєй Гурулев, який запам'ятався тим, що у вересні минулого року запропонував завдати ядерний удар по Великій Британії і перетворити її на марсіанську пустелю, відзначився новим креативом. Роздратування депутата викликало те, що якісь його співвітчизники несли квіти та дитячі іграшки до пам'ятника Лесі Українки в Москві.

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От депутат і запропонував включити поетесу до списку іноагентів і демонтувати її пам'ятники в Росії. «Народилась і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії, скажемо прямо, погано», – мотивував ідею депутат. А міг би й не мотивувати. Досить того, що Леся та ще й Українка. Звісно, іноагент.

На думку Гурулева, пам'ятник слід знести, а на його місці встановити інший – Кадирову, Пригожину або комусь із «вагнерівців». «А можна взагалі композицію: Пригожин і кілька його бійців», – цитують російські ЗМІ Гурулева, якого не бентежить, що запропонована ним кандидатура на іноагенти померла майже 100 років тому. Мовляв, у російському законі «ніде не сказано, що іноагент неодмінно повинен бути живий».

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Що ж, коли так, перед російськими спецслужбами та законодавцями відкривається нове широке поле діяльності.

«На противагу всім законам людського співжиття, Росія рухається лише в напрямку свого власного уярмлення та уярмлення всіх сусідніх народів», – це слова кандидата в іноагенти Петра Чаадаєва. А ось інше його міркування: – «Бог створив російський народ для того, щоб показати іншим народам, як не можна жити. Самосвідомості у населення Росії ніколи не було. І немає її. І не буде її. І не треба її. Населення Росії, як і сама Росія, винятково існують як урок для світу». Щастя Чаадаєва, що давно помер, інакше машина збила б або «Новачком» почастували б. А так залишається хіба що могилу на Донському цвинтарі в Москві сплюндрувати й вулиці його імені перейменувати.

З Чаадаєвим мовби перегукується Олександр Герцен: «Ми не можемо звикнути до цієї страшної, кривавої, потворної, нелюдяної, зухвалої на язик Росії, до цієї літератури фіскалів, до цих м'ясників у генеральських еполетах, до цих квартальних на університетських кафедрах». Теж іноагент. Та ще й прихований бандерівець, цитую: «Добровільно приєднавшись до Великоросії, Малоросія виговорила собі значні права. Цар Олексій заприсягся їх зберегти. Петро І під приводом зради Мазепи лишив тільки тінь від цих привілеїв. Єлизавета і Катерина запровадили там кріпацтво... Нещасна країна протестувала, та чи могла вона встояти перед цією невблаганною лавиною, що котилася з півночі до Чорного моря і вкривала все, що носило російське ім'я, однаковим крижаним саваном рабства». Ну, як після таких слів не зруйнувати пам'ятник Герцену на Тверському бульварі в Москві і не поставити замість нього тому ж таки Кадирову.

Та найприкріше для російських можновладців, мабуть, те, що за великим рахунком до іноагентів довелося б зарахувати і чимало визначних «скрепоносців», від Петра І («З іншими європейськими народами можна досягти мети людинолюбними способами, а з російським не так... Я маю справу не з людьми, а з тваринами, яких хочу переробити на людей») до Достоєвського («Росіяни – народ, який блукає Європою і шукає, що можна зруйнувати, знищити лише заради втіхи») і навіть Солженіцина («Немає в цьому світі особини дрібнішої, більш наволочної та хамовитої, ніж кацап. Народжений у нацистській країні, відгодований пропагандою нацизму, цей виродок ніколи не стане Людиною. Його країна не має друзів: або холуї, або вороги. Його країна здатна лише погрожувати, принижувати та вбивати»)

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Ні, мабуть, ці думки російська влада від населення приховає, бо якщо і їхніх авторів оголосити іноагентами, то хто залишиться? Кадиров з Пригожиним та його «вагнерівцями»?

Зате список іноагентів з числа померлих іноземців можна множити до нескінченності, починаючи від Наполеона І Бонапарта і заборонивши принагідно однойменний торт.