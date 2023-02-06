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Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)
Усик розкритикував ініціативу щодо повернення російських спортсменів на міжнародні змагання
фото з відкритих джерел

Усик: «Медалі, які збираються завоювати російські спортсмени - це медалі крові, смертей і сліз»

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, український боксер Олександр Усик записав звернення до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Він розкритикувавши його ініціативу щодо повернення російських спортсменів на міжнародні змагання.

«Ви хочете дозволити російським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях. Російська армія прийшла на нашу землю, вбиває мирне населення, вбиває спортсменів, вбиває тренерів, руйнує спортивні майданчики та спортивні зали», – сказав Усик у зверненні на сторінці в Instagram. 

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

За його словами, нагороди, які здобуватимуться російськими спортсменами будуть «нагородами крові, смерті та сліз». «Медалі, які збираються завоювати російські спортсмени – це медалі крові, смертей і сліз. Дозвольте побажати, щоб над вами було мирне небо і бути здоровим і щасливим», – сказав боксер.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов. У відповідь Україна завила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

Також спортсмени з кількох країн вже заявили про намір бойкотувати змагання, якщо в них прийматимуть участь росіяни. Приміром, про таке рішення вже оголосили шведські лижниці.

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Теги: Олімпіада армія російські спортсмени розслідування Олександр Усик зґвалтування населення відео росіяни бокс Володимир Кличко

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