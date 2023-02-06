Скандал довкола Олімпіади: Усик записав звернення до президента МОК (відео)

Усик: «Медалі, які збираються завоювати російські спортсмени - це медалі крові, смертей і сліз»

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик, український боксер Олександр Усик записав звернення до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Він розкритикувавши його ініціативу щодо повернення російських спортсменів на міжнародні змагання.

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«Ви хочете дозволити російським спортсменам брати участь в міжнародних змаганнях. Російська армія прийшла на нашу землю, вбиває мирне населення, вбиває спортсменів, вбиває тренерів, руйнує спортивні майданчики та спортивні зали», – сказав Усик у зверненні на сторінці в Instagram.

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За його словами, нагороди, які здобуватимуться російськими спортсменами будуть «нагородами крові, смерті та сліз». «Медалі, які збираються завоювати російські спортсмени – це медалі крові, смертей і сліз. Дозвольте побажати, щоб над вами було мирне небо і бути здоровим і щасливим», – сказав боксер.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов. У відповідь Україна завила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени.

Також спортсмени з кількох країн вже заявили про намір бойкотувати змагання, якщо в них прийматимуть участь росіяни. Приміром, про таке рішення вже оголосили шведські лижниці.