Масований обстріл України: СБУ назвала винних

СБУ вважає, що до обстрілу України 15 листопада причетні військовослужбовці 184-го та 52-го важких бомбардувальних авіаційних полків РФ

СБУ відкрила 17 кримінальних проваджень за фактами вчорашньої ракетної атаки на Україну

Слідчі Служби безпеки України зареєстрували 17 нових кримінальних проваджень за фактами обстрілу України 15 листопада. Про це повідомив в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

Справи відкриті за ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. «Наразі співробітники Служби працюють над тим, щоб встановити всі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, уже відправлено на експертизи», – зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

За однією з версій, що зараз перевіряється у Службі безпеки, до обстрілу, ймовірно, причетні військовослужбовці 184-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, який входить до складу 22-ї важкої авіаційної бомбардувальної дивізії.

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Як зазначив Малюк, також вивчається ще декілька версій, серед яких - участь у обстрілах 52-го важкого бомбардувального авіаполку РФ. Слідчі СБУ працюють, аби поіменно встановити виконавців цих злочинів і конкретних осіб із військово-політичного керівництва РФ, які віддали ці накази.

Матеріали провадження ляжуть у доказову базу, яку Україна збирає для міжнародних судів.

Загалом СБУ відкрила провадження за фактом ворожих обстрілів 15 листопада у: Київській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Хмельницький та Черкаській областях.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі.

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