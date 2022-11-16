Радбез ООН сьогодні проведе засідання через ракетний обстріл України та Польщі
Засідання ініціювали Сполучені Штати й Албанія
Рада Безпеки ООН збереться на засідання 16 листопада для обговорення ракетного обстрілу Росією території України та Польщі. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в Twitter.
Засідання ініціювали Сполучені Штати й Албанія, які консультувалися з Україною.
«У середу Рада Безпеки проведе засідання щодо забезпечення безпеки України у зв'язку з тим, що у вівторок Росія здійснила ракетний обстріл об'єктів в Україні, у результаті якого було уражено щонайменше два житлових будинки в центрі Києва», – написав Сергій Кислиця.
Russia, who claims to be the successor of 20th century’s tyranny, is doing everything it can to avoid paying the price for war & occupation, trying to escape accountability for crimes it’s committing. Russia will fail just like it is failing on battlefield https://t.co/wV6ygbsuyn pic.twitter.com/7xnUzKhcLe— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 14, 2022
Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.
Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70.
Нагадаємо, 15 листопада кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська.
Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.
Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.
Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.
Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.
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