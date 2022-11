Радбез ООН сьогодні проведе засідання через ракетний обстріл України та Польщі

Рада Безпеки ООН збереться на засідання 16 листопада для обговорення ракетного обстрілу Росією території України та Польщі. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в Twitter.

Засідання ініціювали Сполучені Штати й Албанія, які консультувалися з Україною.

«У середу Рада Безпеки проведе засідання щодо забезпечення безпеки України у зв'язку з тим, що у вівторок Росія здійснила ракетний обстріл об'єктів в Україні, у результаті якого було уражено щонайменше два житлових будинки в центрі Києва», – написав Сергій Кислиця.

Russia, who claims to be the successor of 20th century’s tyranny, is doing everything it can to avoid paying the price for war & occupation, trying to escape accountability for crimes it’s committing. Russia will fail just like it is failing on battlefield https://t.co/wV6ygbsuyn pic.twitter.com/7xnUzKhcLe