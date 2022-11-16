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Радбез ООН сьогодні проведе засідання через ракетний обстріл України та Польщі

Альона Боженко
glavcom.ua
Радбез ООН сьогодні проведе засідання через ракетний обстріл України та Польщі
Рада безпеки ООН збереться на засідання через ракетний обстріл України
фото ілюстративне

Засідання ініціювали Сполучені Штати й Албанія

Рада Безпеки ООН збереться на засідання 16 листопада для обговорення ракетного обстрілу Росією території України та Польщі. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в Twitter.

Засідання ініціювали Сполучені Штати й Албанія, які консультувалися з Україною.

«У середу Рада Безпеки проведе засідання щодо забезпечення безпеки України у зв'язку з тим, що у вівторок Росія здійснила ракетний обстріл об'єктів в Україні, у результаті якого було уражено щонайменше два житлових будинки в центрі Києва», – написав Сергій Кислиця.

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70. 

Нагадаємо, 15 листопада кореспондент Radio Zet неофіційно повідомив, що в селі Пшеводув поблизу українського кордону впали дві ракети і влучили в зерносушарки. Повідомляється навіть про загибель двох людей. На місце події прибули представники поліції, прокуратури і війська. 

Одразу після інциденту прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони.

Зауважимо, що американська розвідка підтверджує, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО.

Також міністр оборони Чехії Яна Чернохова вважає, що повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними.

Президент Польщі Анджей Дуда у середу, 16 листопада, збере засідання Ради національної безпеки.

Теги: росія Польща обстріл Радбез ООН Україна

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