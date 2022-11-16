Після масованої ракетної атаки Росія сповільнить обстріли України – ISW

Російські війська виснажують свої запаси високоточних систем озброєння

Після масованої ракетної атаки по Україні росіяни будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Інститут, спираючись на зібрані дані, припускає, що російські військові, ймовірно, використовували значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час скоординованих ракетних ударів 15 листопада.

Аналітики відзначають, що збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення української протиповітряної оборони протягом останнього місяця, і український Генеральний штаб пов'язує це покращення з ефективністю систем протиповітряної оборони, наданих Заходом.

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ISW також зазначає, що російські війська виснажують свої запаси високоточних систем озброєння і, ймовірно, будуть змушені сповільнити темпи кампанії обстрілів критично важливої української інфраструктури.

Ідеться в аналітиці інституту і про те, що польські офіційні особи оголосили, що ймовірна «ракета російського виробництва» впала на території Польщі в межах шести кілометрів від міжнародного кордону з Україною.

Як повідомлялося, Росія 15 листопада здійснила масштабний ракетний обстріл України, зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури та житлові будинки. Через це частина України знеструмлена.

Українські сили ППО збили понад 70 ракет із більш ніж 90 запущених Росією. Тим часом російські пропагандисти радісно поширювали та коментували новини про наслідки атак держави-агресорки по об’єктах критичної інфраструктури в Україні. Зокрема, цинічними коментарями щодо наслідків масованої атаки відзначилися такі відомі пропагандисти, як Маргарита Симоньян, Ольга Скабеєва та інші.

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