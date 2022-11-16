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Зеленський розповів, скільки українців залишилися без світла через ворожі обстріли

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки українців залишилися без світла через ворожі обстріли
Без світла зараз близько 10 мільйонів українців
фото ілюстративне

За словами очільника держави, наразі по всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі без світла через російські обстріли близько 10 мільйонів українців. Про це він повідомив під час відеозвернення.

За словами гаранта, наразі найбільше відключень електроенергії зафіксовано у Харківські, Житомирській, Львівській та Київській областях.

«У багатьох містах і районах нашої країни знову аварійні відключення електрики. Близько десяти мільйонів українців без світла. Найбільше – станом на цю хвилину – на Харківщині, Житомирщині, Київщині і Львівщині. Львів і деякі інші міста призупиняли постачання тепла... По всій країні проблеми зі зв’язком та інтернетом. Унаслідок ударів автоматика сьогодні відключила кілька атомних блоків на двох станціях – це прораховані наслідки, і ворог точно знав, що робить», – йдеться у повідомленні.

Разом з тим заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що роботи з відновлення електропостачання в частині регіонів України вже завершено, в інших стабілізовано ситуацію й відповідні служби продовжують працювати.

За словами посадовця, в Івано-Франківській області 100% електропостачання відновлено, в Одеській області також завершено роботи і світло є.

Тимошенко зазначив, що в Тернополі роботи завершені й обласний центр уже зі світлом, а електропостачання по області має бути відновлено впродовж ночі.

Крім того, заступник керівника ОП поінформував, що в Черкаській області ситуацію з електроенергією стабілізовано й застосовуватимуть погодинні відключення, які були до сьогоднішніх атак, на Сумщині підключили 100 тис. абонентів, а на Житомирщині - 110 тис., переважно в обласному центрі.

Також заживлено Чернігівську область, але там застосовуються графіки аварійних відключень, у Чернівецькій області відновлено 100% електропостачання.

На Сумщині вже підключили 100 тис. абонентів і працюють далі.

Житомирщина: підключено 110 тис. абонентів. Переважна більшість – м. Житомир.

Харків та область: служби роблять усе можливе аби протягом наступних декількох годин заживити увесь регіон.

Водночас Тимошенко розповів, що на Львівщині й Хмельниччині велика кількість населення без електрики, там першочергові завдання – підключити на ранок максимальну кількість абонентів. У Харкові та області відповідні служби роблять усе можливе, аби протягом наступних кількох годин заживити увесь регіон.

Удень 15 листопада ракетних ударів було завдано по Києву, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях.

Росія сьогодні випустила по Україні понад 90 ракет. Наша протиповітряна оборона збила 70. 

Теги: Володимир Зеленський населення ворог

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