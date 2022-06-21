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    Події в Україні

    Мати загиблого бійця заспівала біля його труни останню колискову (відео)

    У Львові попрощалися із загиблим на Донеччині захисником Артемієм Димидом - Мати загиблого бійця заспівала біля його труни останню колискову (відео)
    У Львові попрощалися із загиблим на Донеччині захисником Артемієм Димидом
    фото: «Лівий берег»

    Воїн загинув 18 червня під мінометним обстрілом поблизу Донецька

    Сьогодні, 21 червня, у Львові попрощалися зі загиблим військовим Артемом Димидом. Мати провела свого сина в останню дорогу колисковою. Відповідне відео з’явилося в мережі.

    Артем Димид загинув 18 червня під мінометним обстрілом, захищаючи незалежність України поблизу Донецька. Йому було 27 років. З початком повномасштабного вторгнення за власним бажанням повернувся зі Сполучених Штатів, щоб боронити Україну від російських окупантів.

    Артемій Димид був сином священника, капелана Майдану Михайла Димида та іконописиці Іванки Крип’якевич-Димид. Він був завзятим пластуном, учасником Революції Гідності та російсько-української війни. Зокрема, був учасником бойових дій у складі батальйону спецпідрозділу «Гарпун» та полку «Азов». Батько Артемія Михайло Димид був першим ректором УКУ. Сам Артемій – правнук відомого українського історика Івана Крип’якевича.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Мати загиблого бійця заспівала біля його труни останню колискову (відео)