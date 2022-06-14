Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний

На фронті загинув активіст, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» та військовослужбовець Роман Ратушний. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Про це повідомляє громадська організація «Захистимо Протасів Яр».

Ратушний загинув 9 червня у бою під Ізюмом. Він був у розвіддозорі у складі бойової групи та загинув під час виконання бойового завдання.

«5 липня Ромі мало б виповнитися 25… Він був націоналістом все життя: учасник Революції Гідності в 16 років, громадський активіст, очолював громадської організації «Захистимо Протасів Яр», – йдеться в повідомленні.

З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже в складі 93 омбр «Холодний яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного.

Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року.

У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками.

Нагадаємо, на передовій 11 червня загинув досвідчений український парамедик Євген Храпко із Харкова, який врятував на фронті безліч військовослужбовців.

10 червня повідомлялось про смерть офіцера, військовослужбовця і військового журналіста Олексія Чубашева.