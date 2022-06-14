  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний
рус
    Події в Україні

    Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний

    Роман Ратушний служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади &laquo;Холодний Яр&raquo; - Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний
    Роман Ратушний служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»
    фото: «Захистимо Протасів Яр»/Facebook

    Військовому мало б виповнитися 25

    На фронті загинув активіст, голова громадської ініціативи «Захистимо Протасів Яр» та військовослужбовець Роман Ратушний. Він служив у розвідці 2-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Про це повідомляє громадська організація «Захистимо Протасів Яр».

    Ратушний загинув 9 червня у бою під Ізюмом. Він був у розвіддозорі у складі бойової групи та загинув під час виконання бойового завдання.

    «5 липня Ромі мало б виповнитися 25… Він був націоналістом все життя: учасник Революції Гідності в 16 років, громадський активіст, очолював громадської організації «Захистимо Протасів Яр», – йдеться в повідомленні.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний
    Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний
    Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний
    Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний
    Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний

    З першого дня повномасштабного російського вторгнення Роман брав участь у боях під Києвом, а потім вже в складі 93 омбр «Холодний яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

    Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного.

    Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року.

    У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками.

    Нагадаємо, на передовій 11 червня загинув досвідчений український парамедик Євген Храпко із Харкова, який врятував на фронті безліч військовослужбовців.

    10 червня повідомлялось про смерть офіцера, військовослужбовця і військового журналіста Олексія Чубашева.

    Читайте також інтерв'ю: Битва за Протасів Яр. «На паркані виб’ють імена всіх, хто долучився...»
    Теги: росія окупанти війна Україна Холодний Яр окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний