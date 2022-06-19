На війні з Росією загинув пластун, мандрівник і відчайдух Артем Димид

Українському захисникові, який загинув у боях з російськими загарбниками, було всього 27 років

У боях біля Донецька 18 червня загинув 27-річний захисник України Артем Димид – правнук академіка Івана Крип‘якевича і отця Артемія Цегельського. Про це повідомила його мати Іванка Димид.

«18 червня, зранку... Накрило мінометним вогнем коло Донецька. Прошу не дзвонити. Вилітаю в понеділок до Львова», – написала вона.

Побратими по «Пласту» розповідають про Артема як активного, безстрашного й життєрадісного відчайдуха, палкого патріота України. У пластовому товаристві Димид мав псевдо «Курка».

«Артем став до лав Пласту в 7 років, юнакував у курені число 69 імені Богдана Хмельницького. Був курінним, а пізніше став виховником. Був членом 15 куреня УСП Орден Залізної Остроги. Не було виду спорту, в якому «Курка» себе не спробував. Його життя було суцільною пригодою: він захоплювався військовим пластуванням, стрибками з парашутом, мандрівництвом», – йдеться в дописі на сторінці ГО «Пласт Львів».

Загалом Артем відвідав понад 50 країн і мав великі мандрівні плани на майбутнє. Розповідями про свої подорожі хлопець ділився у своїх соцмережах.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем К (@kypka0)

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем К (@kypka0)

«Він міг спокійно жити в Європі, наприклад у Бельгії. Звичайним громадянином ЄС. Але він був українцем, а його почуття справедливості вело його туди, де він був найбільше потрібним Батьківщині», – написав його товариш Юрій Юзич.