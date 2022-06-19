На східному фронті загинув командир батальйону «Карпатська Січ»

Олега Куцина знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину

Олега Куцина знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину

Олег Куцин «Кум» був засновником «Легіону Свободи»

На східному фронті загинув один із найпотужніших командирів – Олег Куцин. Засновник і багаторічний керівник «Легіону Свободи», командир батальйону «Карпатська Січ» (49-ий окремий стрілецький батальйон ЗСУ). Про це повідомив мер Івано-франківська Руслан Марцінків.

«Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача та добру людину з незламним характером», – додав Марцінків.

Про смерть Олега Куцина, який мав позивний «Кум», повідомив також лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Легендарний командир загинув на Ізюмському напрямку.

«Просто нереальна втрата. Ми завершимо Твою справу, Друже. Мав за честь стільки років стояти пліч-о-пліч з Тобою. Навіки в строю! Москва впаде!», – написав Тягнибок.

Окрема добровольча чота «Карпатська Січ» була створена у 2014 році. 2015-го підрозділ увійшов до складу 93-ї механізованої бригади ЗСУ. За час участі у військових діях на сході України чота стала ротою, брала участь у боях у районі Донецького аеропорту: бої за Піски, шахту «Бутовка», Водяне, Опитне.

Із 24 лютого 2022 «ОДЧ Карпатська Січ» обороняла Київ, тримала позиції в Ірпіні, Романівці та на Броварському напрямку. Нині підрозділ перебуває на Ізюмському напрямку.

Нагадаємо, у боях біля Донецька 18 червня загинув 27-річний захисник України Артем Димид – правнук академіка Івана Крип‘якевича і отця Артемія Цегельського.

Також активіст Роман Ратушний загинув 9 червня в бою під Ізюмом. З першого дня повномасштабного вторгнення Росії Роман брав участь у боях під Києвом, а потім – у складі 93-ої ОМБр «Холодний Яр» звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.

Роман Ратушний був учасником Революції Гідності, брав участь в акціях протесту проти забудови Протасового Яру у Києві, був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр». 5 липня Роману Ратушному мало б виповнитися 25 років.