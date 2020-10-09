МАУ дозволить деяким пасажирам не використовувати маски



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Авіакомпанія наголошує, що орієнтується на стандарти та процедури безпеки згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я

МАУз 12 жовтня дозволить не використовувати маски пасажирам, яким за станом здоров'я не можна цього робити. Зокрема, якщо вони мають проблеми з диханням.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

Водночас у компанії наголошують, що таким пасажирам потрібно обов’язково мати при собі довідку від лікаря та негативний ПЛР-тест на Covid-19 (отриманий не раніше ніж за 48 годин до вильоту рейсу за розкладом).

Документи потрібно буде надати під час реєстрації або посадки на борт повітряного судна.

Зазначається також, що носіння захисних масок є обов'язковим для всіх пасажирів від шести років. Водночас компанія заборонила носити респіратори з клапаном видиху, бо через нього на респіраторі однонаправлено виділяється біологічний матеріал, який може містити збудник інфекційної хвороби.

ЛІТАЙТЕ ЗДОРОВО З 12 жовтня 2020р. ми оновлюємо заходь безпеки, щоб ви відчувалі собі ще більш захищений в течение ... Опубліковано Муха МАУ & NBSP; Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Авіакомпанія наголошує, що орієнтується на стандарти та процедури безпеки згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, Міжнародної організації повітряного транспорту, Європейського агентства авіаційної безпеки, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також Міністерства охорони здоров’я України та Державної авіаційної служби України.