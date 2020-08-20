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    Спалах Covid-19 в Україні: за добу понад 2 тисячі нових хворих

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    Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає - Спалах Covid-19 в Україні: за добу понад 2 тисячі нових хворих
    Кількість хворих на коронавірус в Україні стрімко зростає

    Вперше в Україні добовий приріст хворих на коронавірус склав більше 2 тисяч осіб

    Станом на 20 серпня в Україні виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 2 134 людей. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні вже було зафіксовано черговий антирекорд за кількістю виявлених випадків Covid-19: позаминулої доби захворіли 1 967 осіб.

    Найбільше випадків у Харківській області, Львівській області та Києві.

    За даними міністра, в Харківській області 242 нових випадків, у Києві - 227, у Чернівецькій області - 189, у Львівській -183, в Івано-Франківській - 168.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      96403
    • Одужали
      49737
    • Хворіють
      44522
    • Померли
      2144

    Зазначимо, що за даними з карти Університету Джонса Гопкінса, у світі станом на раанок 20 серпня кількість людей з підтвердженим коронавірусом зросла до 22,4 мільйона. З них 14,3 млн людей уже одужали, а 787 тисячі — померли від ускладнень.

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