Майже 30 тис. військових і 200 літаків: Генштаб оновив втрати окупантів

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України ЗСУ ліквідували 27900 загарбників та 167 їхніх гелікоптерів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.05 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 27900 (+200) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1235 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) од,

артилерійських систем – 578 (+1) од,

РСЗВ – 198 (+3) од,

засоби ППО – 90 (+1) од,

літаків – 201 (+1) од,

гелікоптерів – 167 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 436 (+9),

крилаті ракети – 97 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) од,

спеціальна техніка – 43 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 83-тя доба повномасштабної воєнної агресії Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосередив на Донецькому напрямку.