На Донбасі захисники відбили 11 атак російських військ – Генштаб

Окупанти завдають авіаударів по об'ктах на Сході та в глибині території України

Триває 83-тя доба повномасштабної воєнної агресії Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосередив на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.

Волинський та Поліський напрямки

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала, продовжує зберігатися загроза завдання з території республіки Білорусь ракетно-авіаційних ударів по інфраструктурних об’єктах України.

Сіверський напрямок

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. В районі населеного пункту Білокопитове Сумської області ворог здійснив мінометний обстріл підрозділів Державної прикордонної служби України.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на стримуванні наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. На Слов’янському напрямку - здійснює доукомплектування та поповнення втрат, намагається відновити наступ.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії в районі населеного пункту Дробишеве. Посилює угруповання військ.

На Сєвєродонецькому напрямку в районі населеного пункту Сиротине в ході бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в напрямку населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку окупанти вели бойові дії в напрямку населеного пункту Кам’янка, успіху також не мали.

На Курахівському напрямку противник вів наступ у напрямку населеного пункту Вугледар, успіху не мав.

Новопавлівський і Запорізький напрямки

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних бойових дій не проводив. Здійснював вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янське, Оріхів, Новосілка та Гуляйполе.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку підрозділи противника активних бойових дій не проводили, обстрілювали наші підрозділи із ствольної артилерії та мінометів у районах населених пунктів Лимани, Таврійське, Трудолюбівка і Осокорівка.

Бессарабський напрямок

На Бессарабському напрямку, внаслідок ракетного удару із російських літаків стратегічної авіації, в Білгород-Дністровському районі Одеської області уражено об’єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря в районі острова Зміїний відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт на місці знищення російського десантного катера.

Наші перемоги

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п’ять повітряних цілей: літак Су-25, три БпЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету.

Ударна авіація повітряних сил на визначених напрямках продовжувала завдавати противнику вогневі удари з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п’ять танків, один зенітно-ракетний комплекс «Тор», шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль противника.

Як повідомлялося, на півдні українські військові та авіація за добу нанесли понад 100 уражень ворожих позицій.

У ніч на 17 травня російські окупанти вчергове обстріляли об‘єкт військової інфраструктури на території Яворівського району.