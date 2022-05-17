Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 17 травня

Луганщина: два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Київщині та Полтавщині.

Чернігівщина

О 5 ранку стався ракетний удар по селищу Десна. За попередньою інформацією є постраждалі. Деталі щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

П'ять ракетних ударів по Охтирці: пошкоджено дитячий садок, їдальня, приватні та багатоповерхові будинки. Щонайменше троє поранених цивільних людей. З’ясовується детальна інформація про наслідки ударів та постраждалих осіб.

Львівська область

Одна ракета влучила у військовий об‘єкт (Яворівський район). Постраждалих та жертв немає. За попередньою інформацією силами ППО збито три крилаті ракети.

Харків

Ніч без обстрілів, з повітряними тривогами. Протягом доби по області ворог відкрив вогонь по населеним пунктам Харківського та Чугуївського районів. Загалом протягом доби по області отримали поранення дев'ятеро осіб, дві людини загинули.

Луганщина

Два потужних авіаудари, постійні артобстріли усієї території. У Сєвєродонецьку розбиті два корпуси лікарні та будівля науково-виробничого об'єднання «Імпульс». Маємо десятьох загиблих та трьох поранених. Також в Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки – в Рубіжному, два – в Лисичанську.

Донеччина

Уся лінія фронту під постійними масованими обстрілами. Є поранені та загиблі. За добу – восьмеро вбитих, шестеро поранених. За добу пошкоджено 32 житлових будинки, школа, інститут, дев'ять промислових об'єктів. В результаті сьогоднішніх нічних обстрілів знову знеструмлено м. Красногорівка.

Зараз займаються проведенням ремонтних робіт. Обстріли по позиціях тривають, ЗСУ ситуацію контролюють.

Миколаївщина

Ввечері внаслідок обстрілу смт Первомайське Первомайської громади пошкоджена п'ятиповерхівка та житловий будинок, жертв немає.

Херсонщина

Ситуація стабільно критична, значні пошкодження та руйнування, окупанти намагаються встановити свої порядки в області.

Триває 83-тя доба повномасштабної воєнної агресії Росії проти України. Ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні, основні зусилля зосередив на Донецькому напрямку. Авіація противника здійснювала ураження об’єктів цивільної та військової інфраструктури у Східній операційній зоні та промислових об’єктів у глибині території України.