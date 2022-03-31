Майже 700 одиниць російської техніки відійшли у бік білоруського кордону

Ворог проводить передислокацію і перегрупування

У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону, повідомив заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України бригадний генерал Олександр Грузевич.

«За ніч майже 700 одиниць техніки відійшли в бік Іванкова, в бік білоруського кордону. Це від трьох до чотирьох тактичних батальйонних груп. Тобто, вони відходять углиб», – сказав Грузевич на брифінгу в українському медіацентрі в Києві в четвер.

У ЗСУ вважають, що противник або здійснює передислокацію, або переміщує сили на Донбас.

«Ми розглядаємо два варіанти: або це передислокація, перегрупування та переоцінка своїх сил. Але з огляду на динаміку дій у всій Україні є велика ймовірність, що БТГ, які відходять (а вони не всі відходять, частина сил) спливуть на Донбасі. Тому що не тільки в Київській області, а й майже на всіх напрямках противник свій наступальний потенціал вичерпав. Йому треба відновити сили для того, щоби продовжити наступальні дії», – пояснив Грузевич.

Водночас він додав, що сили РФ, які залишаються навколо Києва, «досить чималенькі».

«Боятися нічого, але шкоди вони можуть заподіяти», – уточнив Грузевич.

Бригадний генерал висловив переконання в тому, що «найближчим часом на нас чекають хороші новини».

«Я думаю, день-два - і ми бачитимемо прекрасну картину й далі розвиватимемо свій успіх. Але водночас не треба скидати з рахунку й сили ворога, тому що на сьогодні навколо Києва їх достатньо для того, щоб спробувати завдати якогось удару у відповідь. Насамперед це стосується ракетних ударів, які щодня тривають і щодня нарощуються», – сказав Грузевич.

Однак він запевнив, що ворог точно не проникне до Києва.

«Я хочу всіх запевнити, що ворога в Києві не буде. Вже його точно в Києві не буде. Тож можна не переживати. Щодо Київської області, то вживаються і здійснюються активні заходи для звільнення наших населених пунктів», – зазначив Грузевич.

Також окупанти заявили, що збираються покинути Чорнобильську АЕС.

Водночас НАТО бачить, що Росія готується до нового наступу.