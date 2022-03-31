НАТО бачить, що Росія готується до нового наступу

Завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися

Російські війська не виводяться, а готуються до нового наступу

Росія не відводить, а перегруповує свої війська в Україні. Про це сьогодні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяви Москви про «кардинальне зниження інтенсивності бойових дій» на Київському та Чернігівському напрямах.

За словами Столтенберга, Альянс поки що не переконаний, що Росія вела сумлінні переговори у Стамбулі, оскільки воєнні завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися, передає ВВС.

Після закінчення російсько-українських переговорів у Стамбулі представник міністерства оборони РФ заявив про кардинальне зниження інтенсивності бойових дій на Київському та Чернігівському напрямах.

«Згідно з даними нашої розвідки, російські підрозділи не відводяться, вони переміщуються на нові позиції. Росія намагається перегрупувати їх, посилити та переозброїти для наступу на Донбасі», – сказав Столтенберг, виступаючи перед журналістами у Брюсселі.

«Водночас Росія продовжує чинити тиск на Київ та інші міста. Тож ми очікуємо на нові наступальні операції, які принесуть ще більше страждань. Ми не бачимо справжніх змін у російських завданнях... Вони продовжують домагатися здійснення своїх цілей у воєнний спосіб», – наголосив генсек НАТО.

Він додав, що союзники по НАТО продовжуватимуть постачати зброю Україні настільки довго, наскільки потрібно.

Напередодні Сстало відомо, куди РФ перекидає війська з Київщини та Чернігівщини. Секретар РНБО закликає не вірити, що ворог відступає.

За даними розвідки США, оточення Путіна боїться сказати йому правду.

Також військовий експерт спрогнозував, куди спрямують натиск рашисти. Окупанти мають намір зібратися з силами і піти в Україну новою атакою.