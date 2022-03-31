Путін заявив, що припинення вогню в Україні не на часі

Диктатор вважає, що переговори між Україною і РФ просуваються надто маленькими кроками

Російський кривавий диктатор Володимир Путін заявив прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, що «умови для припинення вогню в Україні поки не створені». Про це Драгі сказав на пресконференції, коли його запитали про телефонну розмову з Путіним напередодні, повідомляє Reuters.

Драгі також зазначив, що Путін сказав йому, що поточні газові контракти залишаються в силі і що європейські фірми продовжуватимуть платити в євро та доларах, а не в рублях.

«Я зрозумів, але, можливо, помиляюся, що конвертація платежу.... є внутрішньою справою Російської Федерації», – сказав Драгі.

«Чи Путін змінив своє ставлення від початку війни? Відповідь складна. Я думаю, що я помітив зміни, але я обережно інтерпретую ці знаки, тому що ситуація розвивається. Я вважаю, що помітив зміни в тоні, але я не можу казати про це з упевненістю на основі 40-хвилинної розмови», – сказав Драгі, якого цитують ЗМІ.

Також Путін вважає, що переговори просуваються надто маленькими кроками.

Відповідаючи на запитання про збільшення витрат на оборону після вторгнення Росії в Україну, Драгі сказав, що Італія досягне цілі НАТО витрачати 2% ВВП на оборону в 2028 році, додавши, що це не викликає суперечок серед членів його коаліції.

Однак Драгі сказав, що прогнозний економічний документ уряду не передбачає конкретного збільшення витрат на оборону.

Тим часом з'явилась інформація, що Путін підписав указ про оплату за газ в рублях для «недружніх країн» .

Також ми повідомляли, що Путін відкрито оголосив Німеччині газову війну.

Додамо, що НАТО бачить, що Росія готується до нового наступу.

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