Окупанти заявили, що збираються покинути Чорнобильську АЕС

Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції

Російські терористи збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції», – йдеться у повідомленні.

За даними «Енергоатому», наразі на станції ще залишається невелика кількість окупантів. Там розповіли, що підтвердилася інформація про будівництво фортифікаційних споруд російських військ прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

«Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони стали збиратися звідти», – зазначили в «Енергоатомі».

Окрім того, є інформація, нібито зараз для руху в бік Білорусі формується ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич. Водночас Славутицька міська рада поки що ніяк це не коментувала.

Раніше Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС. Там вони базувались з перших днів війни.

Нагадаємо, окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в Рудому лісі поблизу Чорнобиля.

За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС – техногенну катастрофу в 1986 році.

Як стало відомо, у білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС.

Додамо, що Україна домагається усунення Росії з МАГАТЕ. Підставою для санкцій проти країни-агресора є захоплення атомних електростанцій.