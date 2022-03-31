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    Окупанти заявили, що збираються покинути Чорнобильську АЕС

    Зону відчуження ЧАЕС окупанти захопили першого дня масштабного вторгнення - Окупанти заявили, що збираються покинути Чорнобильську АЕС
    Зону відчуження ЧАЕС окупанти захопили першого дня масштабного вторгнення
    фото із соцмереж

    Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції

    Російські терористи збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич. Про це повідомляє «Енергоатом».

    «Підтвердилася інформація, що окупанти, які захопили Чорнобильську АЕС та інші об'єкти у Зоні відчуження, двома колонами вирушили в бік українського кордону з республікою Білорусь. Наміри покинути ЧАЕС загарбники сьогодні зранку озвучували українському персоналу станції», – йдеться у повідомленні.

    За даними «Енергоатому», наразі на станції ще залишається невелика кількість окупантів. Там розповіли, що підтвердилася інформація про будівництво фортифікаційних споруд російських військ прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.

    «Тож не дивно, що окупанти отримали значні дози опромінення й запанікували за перших ознак хвороби. А проявилася вона дуже швидко. Відтак серед військових почав назрівати майже бунт, і вони стали збиратися звідти», – зазначили в «Енергоатомі».

    Окрім того, є інформація, нібито зараз для руху в бік Білорусі формується ще й колона військових РФ, які тримали в облозі місто Славутич. Водночас Славутицька міська рада поки що ніяк це не коментувала.

    Раніше Пентагон зафіксував часткове відведення військ РФ з ЧАЕС. Там вони базувались з перших днів війни.

    Нагадаємо, окупанти підняли хмари радіоактивного пилу в Рудому лісі поблизу Чорнобиля.

    За словами співробітників Чорнобильської зони, окупанти в колоні не використовували жодних протирадіаційних засобів, що було «самогубним» для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

    Також вони додали, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС – техногенну катастрофу в 1986 році.

    Як стало відомо, у білоруську лікарню звозять окупантів, що отримали опромінення в зоні ЧАЕС.

    Додамо, що Україна домагається усунення Росії з МАГАТЕ. Підставою для санкцій проти країни-агресора є захоплення атомних електростанцій.

    Теги: Білорусь росія окупанти ЧАЕС війна Чорнобильська зона АЕС Енергоатом Україна хвороби окупація радіація #stoprussia
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    Окупанти заявили, що збираються покинути Чорнобильську АЕС