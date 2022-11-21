Мер Мелітополя розповів про звірства, які окупанти чинять над цивільними

У катівнях деякі жителі Мелітополя перебувають уже понад вісім місяців

Російські загарбники на тимчасово окупованій території Запорізької області масово беруть цивільних у полон і катують їх. Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що про звірства, які окупанти чинять над цивільними, розповіли мешканці Мелітополя, яким вдалося вийти з російського полону.

«Щодня щодо них (полонених цивільних – Главком) чиняться тортури. А останні місяці рашисти навмисно привозять «мобіків» до місця, де тримаються наші мешканці в полоні, щоб вони тренувались бити цивільних», – розповів Федоров.

Відомо, що в катівнях деякі люди перебувають уже понад вісім місяців, від початку окупації.

Федоров зазначив, що регулярними стали катування струмом.

«Сьогодні, на жаль, терор і знущання над цивільним населенням збільшується на тимчасово окупованих територіях», – додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело – зафіксовано три потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств. В офісній будівлі проживав особовий склад, а поруч з нею дислокувалася військова техніка окупантів.

До слова, у Мелітополі окупанти живуть у цивільних приміщеннях і розміщують техніку в житлових районах.