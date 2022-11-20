У Мелітопольському районі, який контролюється рашистами, пролунали потужні вибухи
Вибухи пролунали на півночі від Мелітополя – в районі тимчасово окупованого селища Веселе
У Мелітопольському районі пролунали три потужні вибухи. Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«Гучно у Мелітопольському районі. Відомо про три потужних вибухи на півночі від Мелітополя – в районі тимчасово окупованого селища Веселе, поблизу залізничної станції. Подробиці уточнюємо», – повідомив Федоров.
Раніше повідомлялось, що мешканці села під Мелітополем спалили будинок культури через російський триколор.
Нагадаємо, 15 листопада у місті Мелітополь ЗСУ знищили штаб одного з ворожих підрозділів. Крім того, у результаті дій Сил оборони в районах населених пунктів Кінські Роздори, Владівка і Благовіщенка Запорізької області знищено два склади боєприпасів, дві одиниці БМ-21 «Град» і зенітний ракетний комплекс С-300. Також ворог втратив близько 100 осіб загиблими та пораненими.
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