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У Мелітополі окупанти розміщують техніку в школах і житлових кварталах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Мелітополі окупанти розміщують техніку в школах і житлових кварталах
Із 7 листопада в Мелітополі окупанти живуть у цивільних приміщеннях
фото з відкритих джерел

Навчальні заклади навколишніх громад зайняті різними підрозділами окупантів, зокрема кадировцями

У тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, рашисти розміщують свою військову техніку в школах і житлових кварталах. Про це повідомив депутат Запорізької районної ради Дмитро Кирильчук в ефірі Еспресо.

«Їхнє улюблене заняття – формувати свої бази в школах. Вони стягують туди техніку, накопичують свої склади. Разом з тим у населених кварталах, де тільки цивільні будівлі, вони починають розміщувати техніку», – наголосив він.

За словами депутата, у школі №22 російські «Гради» стоять просто посеред школи. Навчальні заклади навколишніх громад теж зайняті різними підрозділами окупантів, зокрема кадировцями.

Із 7 листопада в Мелітополі окупанти живуть у цивільних приміщеннях і розміщують техніку в житлових районах.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Мелітополі 12 мобілізованих російських новобранців влаштували перестрілку. Інцидент стався в кафе «Джокер». Також повідомлялося, що у Мелітополі прогримів потужний вибух поблизу лігва рашистів. За попередньою інформацію вибуховою хвилею в сусідньому будинку вибило шибки до четвертого поверху.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя. 

Теги: рашисти ворог Запоріжжя вибух Мелітополь окупанти Джокер депутат

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