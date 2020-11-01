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    Події в Україні

    Миколаївець облив свою родину хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці

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    Зараз постраждалі знаходяться в медичних установах - Миколаївець облив свою родину хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці
    Зараз постраждалі знаходяться в медичних установах

    Зараз зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років в'язниці

    У Миколаєві чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Як встановили поліцейські, чоловік зважився на такий крок під час сварки. Постраждала 33-річна жінка, двоє дітей у віці 15 і одного року.

    Нетверезий чоловік схопив пляшку, в якій знаходилося невстановлена хімічна речовина, і облив ним жінку, 15-річного сина та доньку-немовля. Зараз постраждалі знаходяться в медичних установах», – йдеться в повідомленні.

    Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство», за що передбачено до 15 років в'язниці.

    Пляшку, в якій була рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу. Найближчим часом підозрюваному буде обрано запобіжний захід.

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    Миколаївець облив свою родину хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці
    Миколаївець облив свою родину хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці

    Нагадаємо, що киянин облив фарбою і підпалив авто родича.

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