Миколаївець облив свою родину хімречовиною, йому загрожує до 15 років в'язниці

Зараз постраждалі знаходяться в медичних установах

Зараз зловмисника затримали, йому загрожує до 15 років в'язниці

У Миколаєві чоловік облив хімічною речовиною свою сім'ю. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як встановили поліцейські, чоловік зважився на такий крок під час сварки. Постраждала 33-річна жінка, двоє дітей у віці 15 і одного року.

Нетверезий чоловік схопив пляшку, в якій знаходилося невстановлена хімічна речовина, і облив ним жінку, 15-річного сина та доньку-немовля. Зараз постраждалі знаходяться в медичних установах», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на умисне вбивство», за що передбачено до 15 років в'язниці.

Пляшку, в якій була рідина, поліцейські вилучили та направили на експертизу. Найближчим часом підозрюваному буде обрано запобіжний захід.

Нагадаємо, що киянин облив фарбою і підпалив авто родича.