Сімейні розбірки: киянин облив фарбою і підпалив авто родича
У зловмисника і потерпілого тривалий конфлікт
До поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Героїв Сталінграда горить іномарка. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
На місці події правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчих дій: опитали свідків і власника автомобіля та переглянули відео з камер спостереження. Як видно на відео, зловмисник залив капот транспортного засобу фарбою, після чого підпалив його та втік.
На одному з відеозаписів власник упізнав палія. Ним виявився родич потерпілого, з яким в нього тривалий конфлікт.
Правоохоронці затримали 31-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, за який передбачено до десяти років позбавленням волі.
Оболонський суд столиці обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Досудове розслідування триває.