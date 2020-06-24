Сімейні розбірки: киянин облив фарбою і підпалив авто родича



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Поліція затримала 31-річного підозрюваного Фото: Нацполіція

У зловмисника і потерпілого тривалий конфлікт

До поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Героїв Сталінграда горить іномарка. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчих дій: опитали свідків і власника автомобіля та переглянули відео з камер спостереження. Як видно на відео, зловмисник залив капот транспортного засобу фарбою, після чого підпалив його та втік.

На одному з відеозаписів власник упізнав палія. Ним виявився родич потерпілого, з яким в нього тривалий конфлікт.

Правоохоронці затримали 31-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Оболонського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України, за який передбачено до десяти років позбавленням волі.

Оболонський суд столиці обрав затриманому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Досудове розслідування триває.