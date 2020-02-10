Спецпризначенці затримали молодика, який облив зеленкою пам’ятник на Печерську



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Поліція затримала 19-річного порушника на місці злочину Фото: Нацполіція

Поліція розшукує інших осіб, причетних до правопорушення

Сьогодні, 10 лютого, вночі під час патрулювання території Маріїнського парку працівники полку поліції особливого призначення № 2 помітили, які невідомі облили зеленою речовиною пам’ятник Ватутіну та кинулися навтьоки. Правоохоронці наздогнали та затримали одного з втікачів.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Для документування події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції. Поліцейські оглянули споруду, прилеглу територію та вилучили з місця події уламки від флаконів речовини зеленого кольору.

Для з’ясування усіх обставин 19-річного правопорушника доставили до Печерського управління поліції. Із ним спілкуються слідчі у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Вживаються заходи зі встановлення та затримання інших осіб, причетних до правопорушення.