У Дніпрі чоловік облив безхатька спиртом і підпалив



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Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який облив потерпілого спиртовмісною речовиною та підпалив

Факт підпалу зафіксували камери відеоспостереження

У центрі Дніпра чоловік облив безхатька спиртовмісною речовиною і підпалив. Потерпілий помер на місці.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який після спільного вживання настоянки глоду облив потерпілого спиртовмісною речовиною і підпалив», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що факт підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Також з місця події правоохоронці вилучили 8 порожніх пляшок спиртової настоянки глоду.

Чоловіка 1993 року народження, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину, доправили до Шевченківського відділення поліції міста Дніпро.

Крім того, факт загоряння людини був знятий очевидцями події на відео і викладений у мережі інтернет.

У діях осіб, які не надали допомогу потерпілому, який перебував у небезпечному для життя стані, вбачаються ознаки злочину, передбачені ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України.

«Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з «Нещасний випадок» на «Умисне вбивство», - повідомили в поліції.