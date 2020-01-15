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    У Дніпрі чоловік облив безхатька спиртом і підпалив

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    Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який облив потерпілого спиртовмісною речовиною та підпалив - У Дніпрі чоловік облив безхатька спиртом і підпалив
    Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який облив потерпілого спиртовмісною речовиною та підпалив

    Факт підпалу зафіксували камери відеоспостереження

    У центрі Дніпра чоловік облив безхатька спиртовмісною речовиною і підпалив. Потерпілий помер на місці.

    Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    «Поліцейські затримали 26-річного чоловіка, який після спільного вживання настоянки глоду облив потерпілого спиртовмісною речовиною і підпалив», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що факт підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Також з місця події правоохоронці вилучили 8 порожніх пляшок спиртової настоянки глоду.

    Чоловіка 1993 року народження, який обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину, доправили до Шевченківського відділення поліції міста Дніпро.

    Крім того, факт загоряння людини був знятий очевидцями події на відео і викладений у мережі інтернет.

    У діях осіб, які не надали допомогу потерпілому, який перебував у небезпечному для життя стані, вбачаються ознаки злочину, передбачені ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу України.

    «Слідчі перекваліфікували кримінальне провадження з «Нещасний випадок» на «Умисне вбивство», - повідомили в поліції.

    кримінал Дніпро вбивство смерть чоловік
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