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Міноборони пояснило, чому РФ не хотіла обмінювати «азовців» 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Міноборони пояснило, чому РФ не хотіла обмінювати «азовців» 
У процесі переговорів українській стороні вдалося в чотири рази збільшити чисельність наших людей для повернення 
фото з відкритих джерел

На казках пропагандистів про полк «Азов» тримався міф рашистів про вторгнення  

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Росія категорично не хотіла обмінювати «азовців», бо на них тримався російський міф про причини вторгнення. Про це йдеться у її дописі.

«Обміном займались безпосередньо президент, Єрмак (голова Офісу президента) та Буданов (керівник Головного управління розвідки Міноборони). І їм вдалося в чотири рази збільшити чисельність наших для обміну порівняно з тією цифрою, про яку йшлося спочатку», – написала вона. 

Маляр додала, що в роботі по обміну також брали участь керівники МВС та СБУ. Вона наголосила, що це була системна, організована і доволі тривала робота нашої держави.

За словами Маляр, процес обмінів зазвичай засекречений, і в такій ситуації дуже складно комунікувати з суспільством та вибудовувати довіру.

«Весь час, поки тривав перемовний процес, держава була у комунікації з родинами полонених - відверто, наскільки це можливо у такій ситуації. А от комунікувати з усім суспільством, з огляду на чутливість теми, можливо тільки на рівні меседжу – «триває перемовний процес, держава робить все можливе». Адже будь-яке зайве слово може зірвати перемовини», – пояснила заступниця міністра. 

Маляр зазначила, що у такій ситуації дуже важлива довіра суспільства.

«Довіра проявилась у терплячому очікуванні, без публічних істерик та пустих звинувачень, у вірі в те, що держава своїх не кидає і докладає всіх зусиль, яких тільки можливо, заради їхнього повернення додому. За сухими словами «перемовини тривають» стоїть титанічна робота. Адже РФ категорично не хотіла обмінювати «азовців» та збиралась влаштувати ганебне судилище над нашими героями. Ви знаєте, що на «азовцях» тримався російський міф про причини вторгнення. Втім, Україна змусила Російську Федерацію діяти згідно норм міжнародного права і передати наших військовополонених», – підсумувала Маляр.

Як відомо, напередодні Україна повернула з російського полону 215 захисників. Обміняти вдалось 124 офіцерів. Україна обміняла 200 наших героїв на Віктора Медведчука, який вже дав усі можливі свідчення слідству. А п'ятьох командирів – на 55 російських полонених.   

Нагадаємо, СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео).

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Теги: росія обмін полоненими держава Україна президент робота

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