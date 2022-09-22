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СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ показала унікальні кадри обміну українських полонених (відео)
Україна визволила 215 захисників
фото скріншот відео

Українців звільнили 21 вересня

Служба безпеки України оприлюднила кадри обміну українських військовополонених, який відбувся 21 вересня.

«Ця подія розчулила всю Україну. Багато людей працювали над тим, щоб наші Герої нарешті повернулись додому. І це без перебільшення – історичний момент. Ми хочемо показати унікальні кадри, як саме відбувався обмін, найперші та найщиріші емоції українських захисників, які знали – про них не забудуть та обов'язково повернуть додому.  І ми будемо битися далі, поки не звільнимо кожного, хто досі перебуває в полоні, та не відвоюємо останній клаптик нашої землі! Слава Україні!», – йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. Тим часом, офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков на брифінгу заявив, що полоненим росіянам в Україні «загрожувала смертельна небезпека». Він також жодним словом не обмовився, що Україна видала Росії в обмін на полонених кума російського диктатора Путіна та українського народного депутата Віктора Медведчука.

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Теги: Україна полон СБУ

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