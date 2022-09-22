Історія вагітної Мар’яни Мамонової, яку звільнено з полону

Мар'яна Мамонова потрапила до російського полону вагітною. Тепер її визволили, й дівчина народжуватиме вдома

Мар’яна Мамонова стала однією з понад 200 українських героїв, яких Україна звільнила з російського полону 21 вересня. Уся країна переймалася за долю дівчини, адже ось-ось вона має народити первістка й, на щастя, це станеться на українській землі.

Мар'яна Мамонова народилася 12 жовтня 1991 року у смт Млинові, нині Млинівської громади Млинівського району Рівненської области України. Закінчила Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, магістратуру Київської військово-медичної академії. Мала чотири ротації до АТО/ООС. Служила начальницею медичної служби 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. З початку повномасштабного російського вторгнення служила в Маріуполі. Ще до полону Мар'яна в одному із листувань повідомила рідним, що вагітна. З 4 квітня 2022 року була у полоні російських окупантів.

У мирному житті військова понад усе любить читати книги, купувати їх у книгарнях і відчувати їхній запах. Вона старанно навчалася у школі, брала участь в олімпіадах і різноманітних конкурсах, а під час Революції Гідності у 2014 році вирішила стати військовим лікарем.

«Лише як почався Майдан, Мар'яна вирішила спробувати стати військовим лікарем. Пішла і повертатись не захотіла. Сказала, що там більше людей треба», – розповіла мама дівчини пані Оксана.

Навчалась Мамонова у Тернопільському медичному університеті, згодом продовжила навчання у Київській військовій академії. Після цього її скерували на роботу до Бердянська. Отримала звання медичного офіцера, лейтенанта, а потім – капітана. Дуже часто перебувала у найзавантаженіших шпиталях, де лікувала поранених. З листопада 2022 року перебувала на передових позиціях.

Торік у вересні вийшла заміж. Мар’яна прожила з чоловіком лише місяць і повернулась знову на фронт, рятувати українських військових. Зрідка приїжджала додому.

Про те, що дівчина у полоні, її родичі дізналися із російських ЗМІ. Сестра полоненої медикині Анна Марцинкевич розповіла, що при останньому спілкуванні перед полоном Мар'яна повідомила рідним, що вагітна.

«Ми впізнали її там, тому що вона в нас така маленька, тендітна. Вона стоїть в такому великому бушлаті і ми зрозуміли, що це вона по її голосу. Якщо додивитися до кінця відео, там показують, як її запитують чи тут перебуває жінка, вона відповіла так, тут є жінка. Вони запитали, чи в неї все добре і вона відповіла, що в неї все добре», – розповідала Анна Марцинкевич.

Сестра дівчини зазначала, що Мар’яна перебувала у колонії в Оленівці на Донеччині. Цю інформацію родина дізналася від військовополонених, які були разом з Мар'яною, але повернулися з полону раніше.

«Потрапила у полон дочка у квітні на заводі ім. Ілліча, що в Маріуполі. Перед тим, як їх оточили, вона ще дзвонила і мені, і своїй сестрі. Казала, що хочеться спати й дуже втомлюється, бо багато поранених солдатів. Особисто мені жодного разу не сказала, що їй важко. Навпаки, у неї все завжди було добре. Лише кілька разів згадала, що мали проблеми з продуктами, бо гуманітарної допомоги в той час вже їм не підвозили, або ж підвозили в обмеженій кількості. Розповідала, що вночі ходили борошно діставати, млинці пекли на пательні, щоб хоч щось мати їсти. Тоді в неї був перший триместр вагітності», – пригадує мама Оксана.

Сестра зазначала, що Мар’яні вже у жовтні народжувати, і полонена переживає, що її досі не обміняли. Рідні зверталися і до Верховної Ради, і напряму до президента. Вони дуже непокоїлися, що дівчина народжуватиме у полоні, а росіяни можуть забрати її дитину.

«Вона жертвувала своєю тільки зачатою дитиною заради чужих людей. Вона рятувала чужі життя, не зважаючи на те, що в ній зародилося своє життя. Я, як мати, навіть не можу підтримати її ні словом, ні думкою, тільки думкою підтримую і молитвою і це все, що я можу зараз зробити», – казала матір Мар'яни.

Була інформація, що військову медикиню перевели з СІЗО в пологовий і вона під наглядом Червоного Хреста.

У багатьох містах України та Європи відбувались акції на підтримку полоненої військової медикині Мар'яни Мамонової. Жінки з дітьми нагадали світові про те, що на місці полоненої вагітної міг опинитися будь-який українець.

Вже 21 вересня українська героїня опинилася на волі. Вдома на неї чекали мама, дві сестри, брат і чоловік.

Сестра Мар’яни Мамонової Анна Марцинкевич розповіла Суспільному, що станом на 22 вересня Мар'яна перебуває у госпіталі.

«Ми її бачили, чули, вже вона до нас телефонувала. Їй надали першу медичну допомогу після дороги. Враження взагалі просто перешкалюють всі, телефон розривається. З нею все добре, дякувати Богу. Ми зробили справу, ми перемогли і нарешті вона вже вдома! Завтра-післязавтра плануємо їхати її забирати», – розповідає сестра.

Мар'яна наразі на останніх термінах вагітності, їй народжувати наприкінці вересня. На кого чекає – їм не розповіла, ділиться Анна Марцинкевич, бо тримає інтригу до пологів.