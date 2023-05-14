Міноборони РФ вразило цинічною заявою про обстріл Тернополя

Країна-агресор переконує, що зруйнувала пункти дислокації українських військових

Міністерство оборони країни-агресора цинічно прокоментувало чергову атаку по інфраструктурі українського мирного міста. Нічний удар по Тернополю, внаслідок якого постраждали люди і були пошкоджені будинки і склади, російське відомство назвало «ударом по пунктах дислокації» українських військових.

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«Збройними Силами Російської Федерації в районах населених пунктів Тернопіль, а також Петропавлівка Дніпропетровської області завдано удару високоточною зброєю великої дальності повітряного і морського базування по пунктах дислокації підрозділів ЗСУ та місцях зберігання боєприпасів, озброєння і військової техніки, що надійшли із західних країн. Мети удару досягнуто. Всі призначені об'єкти вражено», – стверджує Міноборони РФ у зведенні.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч проти 14 травня атакували ракетами Тернопільщину, Банкова показала наслідки ворожих атак. Росіяни били по області, коли український гурт Tvorchi з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення», повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.