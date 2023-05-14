Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний обстріл Тернопільщини: з'явилися фото наслідків (оновлено)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний обстріл Тернопільщини: з'явилися фото наслідків (оновлено)
Росіяни били по області, коли український гурт Tvorchi з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення»
фото: пресслужба ДСНС

Андрій Єрмак: «Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю»

Російські загарбники у ніч проти 14 травня атакували ракетами Тернопільщину, Банкова показала наслідки ворожих атак. Росіяни били по області, коли український гурт Tvorchi з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення», повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ракетний обстріл Тернопільщини: з'явилися фото наслідків (оновлено) фото 1
Ракетний обстріл Тернопільщини: з'явилися фото наслідків (оновлено) фото 2

Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі  є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.

Теги: пожежа росіяни ворог Андрій Єрмак ракета Тернопіль обстріл війна Євробачення Tvorchi

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пригожин обіцяв залишити Бахмут, але...
Пригожин і снаряди
7 травня, 15:15
Відносна тиша по Харкову – це виключно заслуга ЗСУ
Росія перестала завдавати ракетних ударів по Харкову. Влада назвала причину
17 квiтня, 16:31
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій
18 квiтня, 09:46
Міноборони РФ похвалилося «точним» ударом по Умані: Банкова відреагувала
Міноборони РФ похвалилося «точним» ударом по Умані: Банкова відреагувала
28 квiтня, 16:24
Пожежа на нафтобазі у Севастополі триває вже шосту годину
«Бавовна» в Севастополі: окупанти шукають на нафтобазі вибухівку (відео)
29 квiтня, 10:16
Росіяни атакували Павлоградський район, що на Дніпропетровщині
Двоє загиблих на Дніпропетровщині, боєприпаси для Gepard від Німеччини: головне за ніч
2 травня, 07:15
Скріншот відео
Марія Яремчук запалила на Євробаченні з піснею свого тата після п’ятирічного мовчання
11 травня, 23:32
Бойове чергування продовжують чотири надводні ракетоносії РФ
Надзвичайно висока загроза: «Південь» попередив про ризик ракетних ударів
7 травня, 23:20
За останній тиждень Пригожин у низці відеозаписів заявляв про намір повністю вивести своїх бойовиків з Бахмута через нібито брак зброї та боєприпасів
Чи покинуть «вагнерівці» Бахмут? Кремль дав відповідь щодо заяв Пригожина
11 травня, 09:18

Події в Україні

Ракетний обстріл Тернопільщини: з'явилися фото наслідків (оновлено)
Ракетний обстріл Тернопільщини: з'явилися фото наслідків (оновлено)
Ракети на Тернопільщині, на Донеччині сім загиблих: ситуація в регіонах
Ракети на Тернопільщині, на Донеччині сім загиблих: ситуація в регіонах
Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі
Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі
Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли
Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
9805
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
7683
Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві
7442
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
4468
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
4184
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини

Новини

Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Сьогодні, 05:06
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня
Сьогодні, 04:54
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту