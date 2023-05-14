Ракетний обстріл Тернопільщини: з'явилися фото наслідків (оновлено)

Росіяни били по області, коли український гурт Tvorchi з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення»

Андрій Єрмак: «Вночі росіяни атакували Україну, намагалися вдарити ракетами по Тернополю»

Російські загарбники у ніч проти 14 травня атакували ракетами Тернопільщину, Банкова показала наслідки ворожих атак. Росіяни били по області, коли український гурт Tvorchi з Тернополя виступав у фіналі «Євробачення», повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.