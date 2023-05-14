Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли

На місці влучань працюють спеціалісти

У ніч на 14 травня росіяни вдарили ракетами по Тернопільській області, внаслідок чого зафіксовані руйнування. Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш в Telegram.

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Ворог атакував регіон під час другої масштабної повітряної тривоги. Близько 5:00 зафіксований «приліт» крилатих ракет. Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували.

«Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці – одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та дев’ять вантажних автомобілів. Через ракетний удар зруйновано два та пошкоджено 12 дачних будинків», – йдеться у повідомленні.

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На місці події працюють спеціалісти.

Місцева влада закликала мешканців не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.

Розпочалася 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.