Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли
Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували
фото ілюстративне

На місці влучань працюють спеціалісти

У ніч на 14 травня росіяни вдарили ракетами по Тернопільській області,  внаслідок чого зафіксовані руйнування. Про це повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш в Telegram.

Ворог атакував регіон під час другої масштабної повітряної тривоги. Близько 5:00 зафіксований «приліт» крилатих ракет. Внаслідок атаки виникла пожежа, її ліквідували.

«Спеціалісти прибули на місце події та зафіксували руйнацію двох та пошкодження дванадцяти дачних будинків. Пожежу, яка виникла на місці – одразу ліквідували. Також уламками ракет пошкоджено цивільні торгові та господарські обʼєкти та дев’ять вантажних автомобілів. Через ракетний удар зруйновано два та пошкоджено 12 дачних будинків», – йдеться у повідомленні.

На місці події працюють спеціалісти.

Місцева влада закликала мешканців не підходити до пошкоджених обʼєктів до остаточних висновків спеціалістів.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі зафіксували «приліт» у промисловій зоні під час повітряної тривоги ввечері 13 травня. Згодом стало відомо, що унаслідок ракетної атаки російських загарбників у Тернополі  є влучання у складські приміщення, травмовані двоє людей.

Розпочалася 445-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби, Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131. За уточненою інформацією 18 із 23 було знищено нашими захисниками. Внаслідок влучань, вибуховими хвилями пошкоджено близько 50 багатоповерхівок, приватних будинків, культурних та медичних закладів. Є більш як 30 поранених серед цивільних осіб.

Теги: пожежа місцева влада Тернопіль місто влада росіяни ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий парад 9 травня в Москві пройде без будь-яких скорочень: на ньому виступить диктатор Володимир Путін
Стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги
8 травня, 23:05
Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі
Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч
5 травня, 07:05
У Counter-Strike з'явилася кімната з інформацією про війну в Україні
У комп’ютерній грі Counter-Strike з’явилася потаємна кімната для росіян: деталі
4 травня, 06:31
У ніч на 1 травня російські окупанти атакували Україну 18 крилатими ракетами, 15 з яких було знищено
Повітряні сили показали уламки збитої ракети (фото)
1 травня, 16:26
Світ ще дуже довго буде зневажати Росію
Що чекає на росіян. Історія знає приклад
1 травня, 09:49
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки
Ворог наступає на трьох напрямках, відбито більше 20 атак – Генштаб
30 квiтня, 18:49
Навесні 2022 року Катерину Губарєву було призначено заступником гауляйтера Херсонської області
Колаборант Губарєв відкрито визнав, що його дружина причетна до організації воєнних злочинів
30 квiтня, 15:13
Відомо про одного загиблого внаслідок атаки та 23 поранених, серед яких дитина
Ракетний удар по Миколаєву: Зеленський показав наслідки (відео)
27 квiтня, 08:53
Банки у Франції підозруюють у шахрайстві
У п'яти французьких банках відбуваються обшуки: стала відома причина
17 квiтня, 16:38

Події в Україні

Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі
Повітряні сили назвали кількість знищених безпілотників, якими РФ атакувала вночі
Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли
Атака на Тернопіль: очільник ОВА розповів, як місто пережило два ракетні обстріли
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
Понад 30 поранених, є влучання: Генштаб повідомив про наслідки нічного терору РФ
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив деталі
День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного
День матері в Україні: вірші, які розчулять до сліз кожного
Сили ППО знищили всі безпілотники, які ворог запустив у напрямку Києва – КМВА
Сили ППО знищили всі безпілотники, які ворог запустив у напрямку Києва – КМВА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Терорист Гіркін панікує через «прильоти» Storm Shadow
8733
У Тернополі та Херсоні пролунали вибухи (оновлено)
7194
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
6957
Український прапор над Кремлем: стало відомо, хто влаштував провокацію в Москві
4425
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
4057
Бої за Бахмут: Міноборони повідомило хороші новини

Новини

Фінал Євробачення, ракетна атака на Тернопіль: головне за ніч
Сьогодні, 06:29
В Україні понад дві години тривала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 05:40
У Херсоні та Тернополі прогриміли вибухи (оновлено)
Сьогодні, 05:06
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 14 травня
Сьогодні, 04:54
Посол США в Естонії заявив про продовження підтримки України в війні з Росією
Сьогодні, 04:36
14 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту