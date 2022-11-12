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Міноборони РФ замовило додаткову партію новітніх надзвукових ракет – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Міноборони РФ замовило додаткову партію новітніх надзвукових ракет – ЗМІ
Циркон – перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою
фото ілюстративне

У додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет «Циркон»

Російське міноборони замовило у промисловості додаткову партію новітніх гіперзвукових ракет «Циркон». Про це повідомляє російське агентство ТАСС з посиланням на джерело.

Зазначається, що у додатковому контракті йдеться про кілька десятків ракет, термін його виконання – 2023 рік.

Проте агенство зазначає, що немає у розпорядженні офіційного підтвердження цієї інформації.

Міноборони РФ замовило додаткову партію новітніх надзвукових ракет – ЗМІ фото 1

Циркон – перспективна протикорабельна гіперзвукова крилата ракета з гіперзвуковою повітряно-реактивною рушійною установкою. Призначена для ураження надводних кораблів противника, оснащених системами протиповітряної та протиракетної оборони.

Розробку ракети «Циркон» розпочато з 2011 року. Льотні випробування боєприпасу проводяться з 2015-го. У січні 2020 року відбулося перше випробування ракети «Циркон» пусками по мішені, розташованої на березі. Ракету запустили з фрегата «Адмирал Горшков». Вона вразила берегову мішень що була на відстані 500 км.

19 липня 2021 року з фрегату ВМФ Росії «Адмірал Горшков» виконано успішний пуск ракети «Циркон», ракета уразила наземну ціль яка знаходилася на узбережжі Баренцевого моря.

4 листопада 2022 було заявлено про створення наземної пускової для гіперзвукових ракет «Циркон». Нібито, пускова матиме дві ракети та встановлена на чотиривісному шасі.

Зазначимо, що у листопаді 2021 року російський диктатор Володимир Путін заявляв, що в Росії закінчуються випробування гіперзвукової крилатої ракети «Циркон», і з 2022 року вона надходитиме на озброєння військово-морського флоту країни.

Нагадаємо, Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада під час саміту Великої двадцятки.

Теги: ракета війна росія окупанти Україна

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