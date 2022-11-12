Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Альона Боженко
glavcom.ua
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі
фото ілюстративне

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«У ворожому угрупованні, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування «Калібрів» – 16», – зазначили українські військові.

У командування вказали, що противник вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури.

«Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог», – додали наші воїни.

Нагадаємо, українські військові 11 листопада на півдні знищили десятки одиниць живої сили ворога. Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах. Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання.

Додамо, від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території

Теги: обстріл ЗСУ військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Херсонщині бійці ЗСУ захопили гелікоптер Мі-8
Лендліз від рашистів. На Херсонщині ЗСУ затрофеїли Мі-8 (відео)
Сьогодні, 01:10
Фельдгузен «Увесь світ віддає гідну шану тим, хто мужньо боронить і звільняє рідну землю»
«Найочікуваніша перемога ЗСУ»: посол Німеччини обіцяє провести відпустку у Херсоні
Вчора, 20:10
Херсонці виходили з прапорами України і у перший день окупації, і сьогодні
Як безстрашні українці у Херсоні зустрічали рашистів та як ЗСУ: відео
Вчора, 18:35

Події в Україні

Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря
Росія блокує доступ гуманітарних місій на окуповані території України – ООН
Росія блокує доступ гуманітарних місій на окуповані території України – ООН
Втрати ворога на півдні: ЗСУ завдали потужних ударів по скупченню техніки рашистів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ завдали потужних ударів по скупченню техніки рашистів
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст
Арестович розповів, як обвалився Антонівський міст
«Сталося непорозуміння». Чубаров розповів, чому не міг потрапити до Молдови
«Сталося непорозуміння». Чубаров розповів, чому не міг потрапити до Молдови
Чубаров заявив, що прикордонники не пускають його до Молдови
Чубаров заявив, що прикордонники не пускають його до Молдови

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Росія може використати проти України електромагнітну зброю – The Times
99K
Кремль пояснив, чому Путін не братиме участь у саміті G20
75K
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
25K
Ситуація в Херсоні: перші кадри зі звільненого міста
23K
Постачання систем ППО. Пентагон повідомив хороші новини для українців 
22K
Чи можна закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом: заява Шольца

Новини

П'ять хороших новин 11 листопада
Вчора, 21:00
Порошенко розказав, хто вміє вести переговори з Путіним
Вчора, 11:44
П'ять хороших новин 10 листопада
10 листопада, 21:00
ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
10 листопада, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
9 листопада, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту