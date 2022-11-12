Українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря

Скільки «Калібрів» тримає Росія у Чорному морі

Окупанти можуть атакувати Україну 16 крилатими ракетами

У Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії «Калібрів». Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«У ворожому угрупованні, що наразі складається з 21 корабля, на бойовому чергуванні 2 надводних ракетоносії. Загальна кількість готових до застосування «Калібрів» – 16», – зазначили українські військові.

У командування вказали, що противник вочевидь налаштований продовжувати практику ракетних і дронових ударів, зокрема і по об’єктах критичної, енергетичної інфраструктури.

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«Будьте уважними та свідомими, не нехтуйте правилами безпеки, ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся до неї критично. Дотримуйтеся встановленого порядку і алгоритмів дій за сигналами тривог», – додали наші воїни.

Нагадаємо, українські військові 11 листопада на півдні знищили десятки одиниць живої сили ворога. Авіація ЗСУ двічі атакувала скупчення техніки загарбників у Бериславському та Херсонському районах. Своєю чергою ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневі завдання.

Додамо, від російських окупантів на півдні України вже звільнено понад 3 тис. кв. км території.