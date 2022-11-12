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Росія може масовано атакувати Україну вже найближчими днями – Повітряні сили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія може масовано атакувати Україну вже найближчими днями – Повітряні сили
Ворог може масовано атакувати Україну вже 15-16 листопада
фото ілюстративне

Окупанти накопичують свій запас ракет, щоб завдати масованого удару

Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні 15-16 листопада під час саміту Великої двадцятки. Про це заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Всі ж події насуваються... і саміт «двадцятки». Вони дуже люблять приблизно на такі дні провести якісь провокації», – заявив Ігнат.

Ігнат зазначив, що хоча Росія і продовжує накопичувати зброю, в тому числі ракети, вона все ж таки значно вичерпала свої запаси. За його словами, росіяни не можуть собі дозволити часто випускати такі самі залпи, як, наприклад, 10 жовтня. Тому вони накопичують свій запас, щоб завдати масованого удару.

«Ті ракети, які були у них до повномасштабного вторгнення, робилися ними роками. Їх складували, підвозили, розміщували... Це дуже складний процес виготовлення ракети. Це не один день-два робиться», – додав речник.

Раніше повідомлялося, що українські військові попередили про загрозу ракетних ударів з моря.

До слова, триває 262-га доба повномасштабної війни Росії проти України. У звільнених населених пунктах Херсонської області підрозділи Сил оборони України проводять стабілізаційні заходи. Противник удосконалює фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території. Водночас веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: ракета війна росія окупанти Україна

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