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Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів
Данілов зазначив, що Україні потрібна сучасна система ППО
фото з відкритих джерел

Україні потрібна сучасна система протиповітряної оборони та далекобійні ракети

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що російські ракети мають знищуватися ще до їх пуску.  Про це Данілов написав у Twitter. 

Данілов зазначив, що Україні потрібна сучасна система протиповітряної оборони та далекобійні ракети, які допоможуть застосувати нову стратегію в боротьбі з російськими обстрілами. 

«Росія, переговори. Головна умова президента України – відновлення територіальної цілісності України. Гарантія виконання – сучасна ППО, авіація, танки й далекобійні ракети. Стратегія – дії на упередження. Російські ракети мають буті знищені до моменту пуску в повітрі, на землі та морі», – написав Данілов. 

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.

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Теги: авіація переговори росія танки Олексій Данілов

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