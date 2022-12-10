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Міноборони розкрило плани окупантів до нового року

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Міноборони розкрило плани окупантів до нового року
Під Бахмутом тривають запеклі бої
Фото з відкритих джерел

Окупанти з останніх сил намагаються прорвати оборону ЗСУ

На донецькому найгарячішому напрямку ворог сконцентрував потужні сили – і техніку, й особовий склад, бо їм конче потрібно до нового року вийти на кордони Донецької області. Інакше вони отримають незворотню деморалізацію власного війська, повідомила у Facebook заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Епіцентр бойових дій зараз на Донеччині. Але воювати з українською армією - це безперспективна справа.Наші сили оборони на Донеччині зараз переможно протистоять ворогу і не пропускають його вглиб території. Так, міцно тримати оборону – це перемога», – написала Маляр.

З її слів, сили противника переважають по кількості озброєння та особового складу у рази.

«І менше з тим вони не можуть пробити нашу оборону. У наших вояків на Донеччині настрій бойовий. Вони оптимісти. І – так, вони найкращі в світі. Я їм це від себе і вас всіх передала», – підкреслила заступниця міністра оборони.

Раніше Міноборони пояснило, чому варто утриматись від «радісних новин» зі звільнених територій.

Нагадаємо, триває 290-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За повідомленням Генштабу, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках – на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує здійснювати спроби прориву оборони наших військ. Здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Верхньокам’янське, Спірне, Веселе, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Біла Гора, Курдюмівка, Залізне та Авдіївка Донецької області.

 

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Теги: війна Донеччина Міноборони агресія тероризм росія

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