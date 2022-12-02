Міноборони пояснило, чому варто утриматись від «радісних новин» зі звільнених територій

Потрібно фільтрувати свої підписки в соцмережах

Соцмережі стають джерелом відкритої інформації для ворога

Українців закликають не поспішати публікувати радісні новини в мережі з деокупованих територій. Адже це може стати мішенню для росіян. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

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«Ми звертаємося до громадян з проханням та порадами, як кожен з вас може стати інформаційним воїном. Насамперед це свідоме споживання інформація, довіра до офіційних джерел, розумна фільтрація своїх підписок в соцмережах», – зазначила Маляр.

Вона підкреслила, це найпростіші кроки, які зроблять кожного українця свідомим воїном інформаційного фронту.

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«Публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами – все це стає джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою. Пам'ятайте про це, публікуючи радісні новини із звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників», – попередила Маляр.

Раніше Ганна Маляр заявила, що Росія намагається зашкодити репутації українських військових шляхом публікації зрежисованих відео з нібито неналежним поводженням з полоненими.

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.