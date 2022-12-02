Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони пояснило, чому варто утриматись від «радісних новин» зі звільнених територій

Юрій Лящук
glavcom.ua
Міноборони пояснило, чому варто утриматись від «радісних новин» зі звільнених територій
Потрібно фільтрувати свої підписки в соцмережах
фото з відкритих джерел

Соцмережі стають джерелом відкритої інформації для ворога

Українців закликають не поспішати публікувати радісні новини в мережі з деокупованих територій. Адже це може стати мішенню для росіян. Таку заяву зробила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу.

«Ми звертаємося до громадян з проханням та порадами, як кожен з вас може стати інформаційним воїном. Насамперед це свідоме споживання інформація, довіра до офіційних джерел, розумна фільтрація своїх підписок в соцмережах», – зазначила Маляр.

Вона підкреслила, це найпростіші кроки, які зроблять кожного українця свідомим воїном інформаційного фронту.

«Публікації на приватних сторінках в соціальних мережах з вказанням місця розташування, фото з орієнтирами, точними назвами – все це стає джерелом відкритої інформації для ворога й навіть його мішенню, в яку він може влучити ракетою або своєю ворожою пропагандою. Пам'ятайте про це, публікуючи радісні новини із звільнених населених пунктів та інші здобутки наших захисників», – попередила Маляр.

Раніше Ганна Маляр заявила, що Росія намагається зашкодити репутації українських військових шляхом публікації зрежисованих відео з нібито неналежним поводженням з полоненими.

Нагадаємо, триває 282-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Читайте також: Хто з рашистів чинив звірства в Ізюмі. Журналісти ідентифікували воєнних злочинців
Теги: війна росія ракета Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За минулу добу українські артилеристи уразили сім районів зосередження окупантів
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Вчора, 07:07
Глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав союзників НАТО «не боятися ескалації»
Україна може бити по військових об'єктах окупантів. Заява Латвії викликала істерику в РФ
Вчора, 07:24
Ворог влучив у багатоповерховий житловий будинок
Нічний обстріл Херсона: окупанти вгатили по житловому будинку (фото)
Вчора, 05:29

Суспільство

Україну накриває потужний антициклон: прогноз погоди на 2 грудня
Україну накриває потужний антициклон: прогноз погоди на 2 грудня
Міноборони пояснило, чому варто утриматись від «радісних новин» зі звільнених територій
Міноборони пояснило, чому варто утриматись від «радісних новин» зі звільнених територій
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції і заборони
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції і заборони
«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото)
«Укрпошта» до Дня ЗСУ анонсувала нову марку (фото)
«Молитва за дім»: болгарський фотограф створив проєкт про українських біженців
«Молитва за дім»: болгарський фотограф створив проєкт про українських біженців
Сім'я вбитого рашистами письменника Вакуленка потребує допомоги
Сім'я вбитого рашистами письменника Вакуленка потребує допомоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Системи захисту Patriot: Польща розсекретила плани Німеччини щодо України
43K
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога (карта)
43K
Міноборони назвало напрямок, де Росія хоче здійснити наступ
27K
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
22K
Коли очікувати удару ракетами: Данілов звернувся із проханням до усіх українців
21K
Масштабна тривога в Україні: Росія підняла у небо винищувачі

Новини

Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Вчора, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Вчора, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Вчора, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Вчора, 10:25
Окупанти обладнують лінію оборони, щоб зупинити ЗСУ на двох напрямках
Вчора, 07:07
Порошенко спрогнозував долю патріарху Кирилу
30 листопада, 20:23

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту