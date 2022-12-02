Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це

The New York Times пише про величезну кількість поранених українських бійців. Наприклад, тільки 24 лютого до лікарні у Бахмуті надійшли 250 поранених військових. Якими є насправді наші втрати? У тому числі, у порівнянні з російськими?

Втрати ворога набагато більші. Це вам однозначно кажу. Коли їхній взвод піхоти іде у наступ, із цього взводу майже ніхто живий потім не лишається.

Безумовно, на жаль, є втрати і з нашого боку, вони відчутні, суттєві, для нас трагічні. Але втрати ворога набагато більші.

Ми щоденно чуємо про втрати ворога від Міноборони України. А як слід розповідати про поранених і загиблих з нашого боку? Важливо не підігрувати ворогу і не завдавати шкоди бойовому духу наших громадян, але з іншого боку, усі мають усвідомлювати, якою ціною виборюється ця перемога.

Я маю досвід спілкування з родинами наших загиблих побратимів. Я знаю поіменно кожного загиблого героя з нашого підрозділу. Коли стається трагедія, ми про це пишемо, про це говоримо публічно. Робимо це делікатно, коли вже повідомлена родина. Тобто щоби близькі про смерть рідної людини дізнавалися не з новин. Про жодного нашого полеглого ми не забули. Розповідаємо про їхній життєвий, бойовий шлях.

Про наші втрати керівництво держави і військове керівництво не розповідають. Ви поділяєте таку позицію?

Я вважаю, що у даному питанні Генштаб все робить правильно. Не бачу іншого варіанту. Нам потрібно, з одного боку, вшанувати кожного нашого полеглого. А з іншого боку, розуміти, що є воєнний стан і обставини, які з цим пов’язані.

Всі здорові чоловіки призовного віку мають готуватися – рано чи пізно їх мобілізують

Ви стали у стрій у липні. Добровольцем пішли чи за повісткою?

У липні я мобілізувався до регулярної армії. А до того, з перших днів війни я був у лавах добровольчого підрозділу територіальної громади Києва. Він був створений на основі київської організації ВО «Свобода». Наш підрозділ брав участь в обороні Києва, зокрема на Ірпінському, Баришівському напрямках. Вже після того, як москалів відігнали від Києва, а війна перенеслася на схід і південь, почався процес переходу добровольчого підрозділу до складу Нацгвардії. Моя черга підійшла у липні, тоді я добровільно мобілізувався. Нині наш батальйон є у складі Четвертої бригади Нацгвардії.

Є батальйон «Свобода», є батальйон «Січ», які сформовані зі «свободівців». Про яку кількість «свободівців» на фронті йдеться?

Окрім вищезазначених є батальйон «Карпатська Січ» (49-й окремий стрілецький батальйон «Карпатська Січ»), який існує з 2014 року. Спочатку це був добровольчий підрозділ, а зараз він у складі Збройних сил. Там багато «свободівців». Є багато інших підрозділів, де служать наші. Напевно, зараз йдеться про понад тисячу «свободівців» у різних підрозділах сил оборони України. Всі люди, які до нас приходять, – це добровольці. Очевидно, вже не тільки члени партії. У нас люди різних професій, поглядів. У нас немає людей, мобілізованих за повісткою.

Яка ваша думка, чи варто вручати повістки на вулицях? Хтось каже, що на війні не потрібні немотивовані, насильно призвані люди…

Ну а як ми можемо обійтися без мобілізації у цій ситуації? Говорити, що не потрібна мобілізація – популізм. Мобілізація потрібна. Війна триває уже дев’ять місяців. Невідомо, скільки ще триватиме.

Навколо цієї теми є багато спекуляцій. Країна зараз перебуває у найважчому моменті своєї історії. Є необхідність її захищати. Якщо людина здорова, якщо не має відстрочок, якихось обмежень щодо служби, то чому б ні. Всі здорові чоловіки призовного віку мають готуватися до того, що рано чи пізно їх мобілізують. Це абсолютно нормальна історія. По суті, іде тотальна війна. Краще не витрачати час, а думати, як краще підготуватися. Наприклад, ходити у тир, проходити якісь курси.

Оскільки війна триває достатньо довгий час і ще триватиме достатньо довгий час, молодий чоловік без критичних проблем зі здоров’ям і дуже поважних причин, які би звільняли його від мобілізації, має себе, як мінімум, морально готувати до того, що його держава покличе.

У 2014 році, коли тільки почалася війна, було чимало добробатів, які діяли самі по собі…

Ні, такого зараз немає. Досить швидко підрозділи були офіційно оформлені. Може, не у 2014-му, але найпізніше у 2015-му ми були легалізовані або у системі МВС, або у системі Збройних сил. Добробати, які не підпорядковуються нікому і діють абсолютно анархічно – це теза, нав’язана російською пропагандою. Що буцімто в Україні є добробати, націоналістичні батальйони, які не підпорядковуються владі.

А де Олег Тягнибок зараз служить, де інші відомі партійці, про яких майже нічого не чути?

Він служить не у нас, а у Збройних силах. Наскільки мені відомо, з перших днів війни, добровільно пішов.

Брат Олега Тягнибока Андрій у 2015 році служив у батальйоні «Січ». А зараз?

Він так само служить у Збройних силах. Ще колишній народний депутат Юрій Сиротюк служить у 5-му окремому штурмовому полку Збройних сил. Служить також Олег Кайда, колишній нардеп, голова Тернопільської обласної ради. Колишній народний депутат Олег Осуховський служить. У бою під Києвом, у Мощині, у перші дні повномасштабної війни загинув наш колишній народний депутат Олександр Марченко. Він був у поважному віці, але приєднався до 72-ї бригади та під час оборони столиці загинув.

От в Україні люди кажуть, що усі депутати – козли і покидьки. Очевидно, що багато і таких є. Але є і такі, як Марченко, який загинув за Україну. Командир нашого батальйону Петро Кузик був депутатом Київської міськради, ще двоє колишніх депутатів столичної міськради у нас служать: Володимир Бохняк і Денис Попов. У нас у батальйоні скоро вже свій депутатський взвод сформується…