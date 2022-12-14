Міноборони зробило прогноз щодо нової хвилі мобілізації

Нова хвиля мобілізації в Україні може бути після Нового року

Наступна хвиля мобілізації в Україні залежить від ситуації на фронті. Про це говоритимуть публічно вже після Нового року, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у програмі «Нічна варта» на 1+1.

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Маляр пояснила, що мобілізація потрібна не лише для компенсації втрат у війську, спричинених загибеллю воїнів чи їх пораненням. Необхідно також замінити тих, хто воює ще від початку повномасштабної війни.

«Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни», – зазначила заступниця міністра.

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Раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, чи потрібна Україні додаткова мобілізація.

Нагадаємо, триває 294-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області.