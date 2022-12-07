Хто не підлягає мобілізації під час воєнного стану

В Україні названо 15 категорій чоловіків, яких точно не мобілізують до війська

В Україні призову до лав ЗСУ не підлягають заброньовані на період воєнного стану працівники критичної інфраструктури

З 24 лютого усі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані через загальну мобілізацію. Проте законодавчо передбачено підстави, за якими чоловіків не можна мобілізувати під час війни. Про це повідомляє НВ.

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Протягом року в Закон про мобілізацію та Закон про військову службу внесені зміни, які звільняють від призову громадян України за більш як 15 ознаками.

Категорії українців, яких не призвуть під час війни:

заброньовані на період воєнного стану працівники критичної інфраструктури та приватних компаній, які подали заяви про бронювання відповідно до процедури та умов, встановлених КабМіном;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, податкової міліції, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Державної виконавчої служби України, Управління державної охорони України та інші військовозобов’язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;

Студенти, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-педагогічні працівники ВНЗ та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

За станом здоров’я

особи з інвалідністю І-ІІІ ступенів або непридатні до військової служби з виключенням із обліку за рішенням ВЛК;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

батько-одинак, мати-одиначка, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років; жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, вказані в статті 23 Закону про мобілізацію;

жінки та чоловіки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

Якщо родичі загинули або мобілізовані

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції, та жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, вказані в ст. 23 Закону про мобілізацію;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу (строкова або контрактна служба за мобілізацією осіб рядового, сержантського та офіцерського складу);

Хто тимчасово не підлягає призову

Не підлягають призову на військову службу під час часткової мобілізації протягом шести місяців з дня звільнення з військової служби військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою;

Особи, які отримали відстрочку за рішенням ВЛК за станом здоров’я терміном максимум на 6 місяців. Після цього ВЛК вирішує питання про зняття таких осіб з обліку або призов.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що наразі активізовувати призов та набирати більше людей до лав Збройних сил України не треба, оскільки кількість особового складу є достатньою.